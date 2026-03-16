Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı, Yok mu? Cennetin Çocukları Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Cennetin Çocukları Bu Akşam Var mı, Yok mu? Cennetin Çocukları Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

TRT Cennetin Çocukları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2026 - 13:55

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi İsmail Hacıoğlu'nun kadrosundan çıkarılmasının ardından ara vermişti. Kadroda büyük bir değişikliğe giden dizi bir süre çekimleri durdurmasının ardından yeniden çekimlere başlamıştı.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü bir kez daha iptal edildi.

'Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yok mu? Cennetin Çocukları neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?' sorularının detayları içeriğimizde...

Reklam

Cennetin Çocukları 25. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Cennetin Çocukları 25. Bölüm (Yeni Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Cennetin Çocukları 25. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Cennetin Çocukları'nın duran çekimleri yeniden başlasa da dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Neden Yok?

Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Neden Yok?

Cennetin Çocukları'nın yeniden başlayan çekimlerinin ardından bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak Cennetin Çocukları, Kadir Gecesi programı nedeniyle iptal edildi.

Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Ne Zaman?

Cennetin Çocukları Yeni Bölüm Ne Zaman?

Cennetin Çocukları'nın yenilenen kadrosuyla 23 Mart Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

16 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

16 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

06:48 - İstiklal Marşı

06:50 - Kalk Gidelim

08:45 - Adını Sen Koy

10:00 - Kur'an'ın Mesajı

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 - Dengi Dengine

15:50 - Kur'an'ın Mesajı

16:20 - Vefa Sultan

17:45 - Ramazan Sevinci

19:35 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

23:45 - Vefa Sultan

01:00 - Gönül Dağı

03:45 - Hızır

04:15 - Sahur Bereketi

05:45 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
