Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran Özel Bir Laboratuvarda Test Verirken Görüntülendi
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testinde kanında uyuşturucu maddeye rastlanan Sadettin Saran ismi geçen maddeyle ilgisi olmadığını söylemişti. Kan, tırnak ve idrar testleri negatif çıkan Saran'ın saç örneği pozitif çıkmıştı. Saran'ın bağımsız bir laboratuvara test için giderken verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Muratcan Altuntoprak'ın paylaştığı görüntüler şöyle;
Saran sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bağımsız bir test kuruluşuna başvuracağını söylemişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Testleri parayla değiştiren çalışanlar haberinden sonra sonuç kesin negatif çıkar 😅
Her pozisyonu biliyosunuz dik durmak dışında
atknın da bir devlet kurumu olduğu düşünülünce liyakatsiz kadroların ve emirle çalışan kulların varolduğu olduğu düşünülebilir...