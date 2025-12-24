onedio
Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran Özel Bir Laboratuvarda Test Verirken Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 14:20 Son Güncelleme: 24.12.2025 - 14:51

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testinde kanında uyuşturucu maddeye rastlanan Sadettin Saran ismi geçen maddeyle ilgisi olmadığını söylemişti. Kan, tırnak ve idrar testleri negatif çıkan Saran'ın saç örneği pozitif çıkmıştı. Saran'ın bağımsız bir laboratuvara test için giderken verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Muratcan Altuntoprak'ın paylaştığı görüntüler şöyle;

Saran sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bağımsız bir test kuruluşuna başvuracağını söylemişti.

