Stuttgart’ın Yıldızı Deniz Undav’ın Siyaset Sıkıntısı: "Hakarete Uğramak Çok Üzücü"

Deniz Undav son olarak Türklere karşı en ufak bir sorunu olmadığını söyleyerek, “Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok. Fenerbahçe maçından sonra kaptanım yanıma gelip birlikte bir paylaşım yapalım mı diye sordu ama ‘Seni gereksiz bir tartışmanın içine çekmek istemem’ dedim. Eğer Türklere karşı bir problemim olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, fotoğraf çektirir miydim, birlikte yemeğe çıkar mıydık? Memleketimde de çok sayıda Türk arkadaşım var. Dünyada zaten yeterince sorun var. Neden daha fazlasını üretelim?” dedi.