Stuttgart’ın Yıldızı Deniz Undav’ın Siyaset Sıkıntısı: "Hakarete Uğramak Çok Üzücü"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 16:20

Stuttgart’ta forma giyen Deniz Undav, “CanBroke LIVE” isimli YouTube kanalına katılarak açıklamalarda bulundu. Undav, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta İsmail Yüksek ile yaşadığı tartışmanın tamamen futbol içinde bir şey olduğunu söyledi. Stuttgart’ta takım kaptanının A Milli Futbol Takım oyuncusu Atakan Karazor olduğunu hatırlatan Undav, “Çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Almanya’dan Futbol / X

Stuttgart’ta forma giyen Kürt asıllı Alman futbolcu Deniz Undav, Türkiye’de siyaset nedeniyle tepki görmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Undav, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta İsmail Yüksek ile yaşadığı tartışma için, “İsmail Yüksek ile yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var? Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor.” dedi.

Sosyal medyada sık sık paylaşılan “Türkçe bilmiyorum” açıklaması

Deniz Undav, Fenerbahçe maçı sonrasında Türkiye’de bir gazetecinin sorduğu soruya da “Türkçe bilmiyorum” diyerek cevap vermişti.

Undav, “Türkçe konuşamıyorum. Bu yüzden röportaj talebine ‘Türkçe bilmiyorum’ diye yanıt verdim. Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Serkan Balcı’ya neredeyse cevap verecektim”

Eski futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe ile Stuttgart maçı sonrasında Deniz Undav ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Balcı hakkında Hakkari Barosu suç duyurusunda bulunmuştu ve Balcı sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.

Undav, Serkan Balcı’nın açıklamaları için, “Serkan Balcı’nın yorumlarını gördüm. Bu beni gerçekten tetikledi, neredeyse Instagram’dan cevap verecektim. Tepki bu kadar büyümese asla özür dilemezdi. Orada içinden geçen başka bir şey olduğu çok belli. Böyle bir şey denilmez.” dedi.

“Benim kaptanım Türk.”

Deniz Undav son olarak Türklere karşı en ufak bir sorunu olmadığını söyleyerek, “Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok. Fenerbahçe maçından sonra kaptanım yanıma gelip birlikte bir paylaşım yapalım mı diye sordu ama ‘Seni gereksiz bir tartışmanın içine çekmek istemem’ dedim. Eğer Türklere karşı bir problemim olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, fotoğraf çektirir miydim, birlikte yemeğe çıkar mıydık? Memleketimde de çok sayıda Türk arkadaşım var. Dünyada zaten yeterince sorun var. Neden daha fazlasını üretelim?” dedi.

