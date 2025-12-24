Stuttgart’ın Yıldızı Deniz Undav’ın Siyaset Sıkıntısı: "Hakarete Uğramak Çok Üzücü"
Stuttgart’ta forma giyen Deniz Undav, “CanBroke LIVE” isimli YouTube kanalına katılarak açıklamalarda bulundu. Undav, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta İsmail Yüksek ile yaşadığı tartışmanın tamamen futbol içinde bir şey olduğunu söyledi. Stuttgart’ta takım kaptanının A Milli Futbol Takım oyuncusu Atakan Karazor olduğunu hatırlatan Undav, “Çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Almanya’dan Futbol / X
Stuttgart’ta forma giyen Kürt asıllı Alman futbolcu Deniz Undav, Türkiye’de siyaset nedeniyle tepki görmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.
Sosyal medyada sık sık paylaşılan “Türkçe bilmiyorum” açıklaması
“Serkan Balcı’ya neredeyse cevap verecektim”
“Benim kaptanım Türk.”
