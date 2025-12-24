Juventus, Maaş Konusunda İkna Edemediği Kenan Yıldız İçin Kesenin Ağzını Açtı

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde, Kenan Yıldız’ın sözleşme sürecindeki çekincelerinin yalnızca maaşla ilgili olmadığı vurgulandı. Milli futbolcunun görüşmeler sırasında, Juventus’un sportif geleceğine dair bazı net taahhütler talep ettiği ifade edildi.

Habere göre Kenan Yıldız, Juventus’un hem Serie A’da hem de Avrupa arenasında yeniden güçlü bir konuma gelmesini önemsiyor. Genç yıldızın, kulübün uzun yıllar boyunca simge isimlerinden biri olmayı hedeflediğini ve “Juventus’un Del Piero’su” olma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.