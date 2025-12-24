Juventus, Maaş Konusunda İkna Edemediği Kenan Yıldız İçin Kesenin Ağzını Açtı
Kenan Yıldız ile Juventus arasında yeni sözleşme görüşmelerinde maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı için görüşmeler durma noktasına gelmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun menajeri, mevcut teklifin piyasa koşullarının altında kaldığını düşünüyor. Juventus cephesi görüşmelerin tamamen kopmadığını belirtirken, tarafların ilerleyen dönemde yeniden masaya oturması bekleniyor.
Bugün basındaki iddia ise Kenan'ın reddedemeyeceği bir teklifin masada olduğu yönündeydi.
Juventus'un 10 numarası takımın en az kazanan isimlerinin başında geliyor.
Kenan Yıldız, 5 milyon Euro'ya evet diyebilir.
Juventus'un Del Piero'su olmak istiyor.
