Juventus, Maaş Konusunda İkna Edemediği Kenan Yıldız İçin Kesenin Ağzını Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 19:27

Kenan Yıldız ile Juventus arasında yeni sözleşme görüşmelerinde maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı için görüşmeler durma noktasına gelmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun menajeri, mevcut teklifin piyasa koşullarının altında kaldığını düşünüyor. Juventus cephesi görüşmelerin tamamen kopmadığını belirtirken, tarafların ilerleyen dönemde yeniden masaya oturması bekleniyor.

Bugün basındaki iddia ise Kenan'ın reddedemeyeceği bir teklifin masada olduğu yönündeydi.

Juventus'un 10 numarası takımın en az kazanan isimlerinin başında geliyor.

Juventus ile Kenan Yıldız arasında bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyordu. İtalyan kulübü ile milli futbolcunun maaş beklentileri bu süreçte netleşmişti.

Juventus’tan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız, ücretinde artış istemiş ancak yapılan ilk görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

Kenan Yıldız, 5 milyon Euro'ya evet diyebilir.

Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki sözleşme görüşmelerinin bahar aylarında yeniden yapılacağı ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Tarafların bu süreçte birçok başlıkta ortak zemine yaklaştığı belirtildi.

Haberde, Juventus’ta Jonathan David’in yıllık 6 milyon euro kazandığı hatırlatılırken, Kenan Yıldız’ın yıllık 5 milyon euroyu kabul edebileceği aktarıldı. İki taraf arasındaki maaş farkının ise yaklaşık 1 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.

Juventus'un Del Piero'su olmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde, Kenan Yıldız’ın sözleşme sürecindeki çekincelerinin yalnızca maaşla ilgili olmadığı vurgulandı. Milli futbolcunun görüşmeler sırasında, Juventus’un sportif geleceğine dair bazı net taahhütler talep ettiği ifade edildi.

Habere göre Kenan Yıldız, Juventus’un hem Serie A’da hem de Avrupa arenasında yeniden güçlü bir konuma gelmesini önemsiyor. Genç yıldızın, kulübün uzun yıllar boyunca simge isimlerinden biri olmayı hedeflediğini ve “Juventus’un Del Piero’su” olma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.

