onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı Açıkladı: Küçükbaş Hayvanların Karnına Gizlenmiş 54,6 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Açıkladı: Küçükbaş Hayvanların Karnına Gizlenmiş 54,6 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 08:49

İçişleri Bakanı Ali YerlikayaSiirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Yerlikaya'nın açıkladığı skandal olay görenleri hayreti düşürdü!

Ali Yerlikaya'nın açıkladığı skandal olay görenleri hayreti düşürdü!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdiklerini belirterek, 'Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek' ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

'Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.'

Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın