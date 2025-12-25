Çağlayan Adliyesi’nde Sadettin Saran Önlemi: Polis Adliyeyi TOMA’larla Çevirdi
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu sabah savcılıkta ifade verecek. Sadettin Saran’ın sabah 09.00 itibarıyla Çağlayan Adliyesi’ne getirilmesi beklenirken, polis ekipleri adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA ve polis kalkanları ile adliye binası çevrildi. Ayrıca Çağlayan Adliyesi’nin içinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da sabah saatlerinde adliye binasına geldi.
Kaynak: Dilek Yaman Demir / X
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu tespitinin pozitif çıkması sonrasında dün akşam saatlerinde İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in paylaştığı görüntüler 👇
