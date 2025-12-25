onedio
Çağlayan Adliyesi’nde Sadettin Saran Önlemi: Polis Adliyeyi TOMA’larla Çevirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 08:52

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu sabah savcılıkta ifade verecek. Sadettin Saran’ın sabah 09.00 itibarıyla Çağlayan Adliyesi’ne getirilmesi beklenirken, polis ekipleri adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA ve polis kalkanları ile adliye binası çevrildi. Ayrıca Çağlayan Adliyesi’nin içinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da sabah saatlerinde adliye binasına geldi.

Kaynak: Dilek Yaman Demir / X

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu tespitinin pozitif çıkması sonrasında dün akşam saatlerinde İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Geceyi Maslak’ta bulunan jandarma binasında geçiren Sadettin Saran bu sabah saatlerinde savcılığa sevk edilecek. Sadettin Saran için Çağlayan Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önünü polis kalkanları ve TOMA’larla çevirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da adliyeye gelen ilk Fenerbahçeli isim oldu.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in paylaştığı görüntüler 👇

