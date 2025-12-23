Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle, kariyer alanında büyük bir vizyon kazanıyorsun. Bu, eğitimle ilgili yeni fırsatlar, yurt dışı bağlantıları kurma veya uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda somut adımlar atmaya teşvik edebilir seni. Artık daha büyük resmi görüyorsun, hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir de adım atıyorsun.

Tam da bu noktada, iş yerinde, fikirlere daha fazla ciddiyetle yaklaşıldığını hissedebilirsin. Bu, bugün yapacağın bir planın, önümüzdeki haftalarda seni beklenmedik bir noktaya taşıyabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, planlarını ve detaylarını yazıya dökmenin, ileride karşılaşabileceğin zorlukları aşmak için faydalı olacağını unutma.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, sana 'aynı yöne bakmayı' hatırlatıyor. Hayata bakış açısı seninkiyle örtüşen biriyle arandaki bağ, bu dönemde daha da güçlenebilir. Bu, romantik ilişkilerin yanı sıra dostluklar ve iş ilişkileri için de geçerli. Bu dönemde, seninle aynı değerlere sahip olan insanlarla daha derin ve anlamlı bağlar kurabilirsin. İşte bu da konfor alanını genişletip sana huzur verebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…