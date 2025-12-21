Sevgili Boğa, bugün Jüpiter ile Chiron karesinin etkisiyle geçmişten gelen bir pişmanlık duygusu, geleceğe dair planlarına gölge düşürebilir. Bu pazartesi sabahı, kariyer hedeflerini genişletme isteğin, başarısızlık korkusuyla karşı karşıya kalabilir ve bu durum seni geri adım atmaya zorlayabilir. Ancak, önüne çıkacak yeni bir iş fırsatı veya yatırım teklifi karşısında, korkularını ve sezgilerini birbirinden ayırt etmen gerekecek.

Sakın bu durumun seni demoralize etmesine izin verme! Çünkü bu durum aslında kariyer hayatında değer algını yeniden şekillendirmen için bir fırsat. Eğer eski hatalarından dersler çıkardıysan ve bu tecrübeleri cebine attıysan, artık bu bilgileri kazanca dönüştürme zamanı. Şimdi yeteneklerine ve potansiyeline yatırım yapmaktan ve hak ettiğin karşılığı almak üzere harekete geçmekten çekinmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün güven meselesi kalbinin en hassas noktası haline gelebilir. Bir bakış, yarım kalmış bir cümle, eski yaralarını sızlatabilir. Ancak bugünün enerjisi, romantik bir yakınlaşma veya sevgilinle yapacağın derin bir konuşmayla değişebilir. Jüpiter, ilişkindeki tüm pürüzleri giderirken, aranızdaki bağı daha da güçlü ve sıcak bir hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…