Sevgili Boğa, bugün Güneş'in kare açısı ile Satürn'ün enerjileri maddi konuları gündeme getiriyor. 2025 bitmeden kazanmak istiyor musun? O zaman kendine detaylı bir program oluşturarak işe koyulmalısın. Rutin işleri, zaten bildiğin yolları ve alıştığın düzeni değiştirmeye hazır olarak güvenli sınırlarının dışına çıkmalısın. Bunu riskli bir yatırım olarak düşünme. Alışık olmadığın ve bilmediğin ama doğru olan yol bu!

Tam da bu noktada mantıklı ve stratejik kararlar alarak ilerlemeye odaklan. Bu sayede ekonomik anlamda güçlenebilirsin. Ödeme planlarını düzenlemek, gereksiz harcamaları azaltmak ve daha dengeli bir bütçe oluşturmak için de ideal bir gün. Zira, kazanmak kadar kazandığını sıkı tutmak da mesele değil mi?

Gelelim aşka! Romantik alanda ise Güneş'in kare açısı ile Satürn'ün enerjisi, duygusal güvenlik konusunu gündeme getiriyor. Sahi, her konuda güveniyor musun partnerine? Hislerini, aşkını, kalbini emanet ediyor musun ona? Eğer edebiliyorsan, buna aşk dememek mümkün değil. Ama edemiyorsan, dikkatli ol sonunda ağlayan tarafta yer alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…