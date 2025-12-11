Sevgili Boğa, bugün Merkür, Yay burcuna adım atarak ortaklıklar, borçlar ve yatırımlar konusunda bir hareketlilik başlatıyor. Belki de bir süredir beklediğin bir kredi başvurusu ya da mirasla ilgili bir dava süreci bu dönemde hız kazanabilir. Öte yandan özellikle finansal ortaklıklarda bütçe konuşmalarında biraz daha iyimser olmanın zamanı geldi. Ama unutma, dürüstlük her zaman en iyisidir! Zira, iş birliği yaptığın kişilerle aranda şeffaf bir sınır olması bu dönemde her zamankinden daha önemli hale gelebilir.

Vergi, sigorta ya da komisyonla ilgili işlerin varsa, yıl bitmeden onları da halletmek isteyebilirsin. Bu sırada gizli kalmış bir finansal bilgi ya da kıyıda köşede unutulan bir para da açığa çıkarak yüzünü güldürebilir. Borçlarını yapılandırmak ya da yeni bir yatırım fonuna girmek için araştırmalar yapmaya başla. Ancak büyük bir finansal karar almadan önce, risklerin tümünü detaylıca incelemeyi de unutma.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişi, ilişkindeki duygusal ve fiziksel yakınlığı derinleştirme ihtiyacını gündeme getiriyor. Eğer partnerinle aranda güveni sarsan konular varsa, bu konuları açıkça konuşmak için enerji dolu bir dönemdesin. Yüzeysel konuşmalar yerine, ilişkinin dönüştürücü gücü hakkında daha gerçekçi sohbetler etme arzun artabilir. Birbirinize karşı açık olmak ise aranızdaki aşkı besleyebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…