Sevgili Boğa, yılın son günlerinde iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Merkür ile Satürn karesi, özellikle finansal konuları, belki de bir süredir ödeme yapman gereken bir borcu ya da uzun zamandır kaçındığın bir sorumluluğu gündeme getirebilir. Bu gibi durumlar başlangıçta seni biraz yorabilir ama 2026 için daha sağlam bir yapı kurma fırsatına da dönüşebilir. Yani, yeni yıla taşımaman gereken tüm konuları fark etmen ve üzerindeki yüklerden arınman için mükemmel bir hafta seni bekliyor.

Yeni yıla girerken Merkür'ün etkisi, sana daha büyük düşünme ve vizyonunu genişletme fırsatı da sunuyor. Belki de yeni bir eğitim programına başlama, yurt dışı bağlantılı bir iş kurma ya da yeni bir uzmanlık alanına adım atma zamanıdır. Bu hafta atacağın bir mail ya da yapacağın bir başvuru, 2026'ya kadar etkisini gösterebilir. Şimdi değişimi başlat!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal bir yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Şimdi söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular ortaya çıkabilir. Bu Dolunay, kalpten konuşmanın ne kadar iyileştirici bir güç olduğunu hatırlamanı istiyor. Bu yüzden yeni yıla girerken, duygularını açıkça ifade etmeyi seçmek, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Yani, bu hafta duygusal bir detoks yapmayı deneyebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…