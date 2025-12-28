onedio
29 Aralık - 4 Ocak Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yılın son günlerinde iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Merkür ile Satürn karesi, özellikle finansal konuları, belki de bir süredir ödeme yapman gereken bir borcu ya da uzun zamandır kaçındığın bir sorumluluğu gündeme getirebilir. Bu gibi durumlar başlangıçta seni biraz yorabilir ama 2026 için daha sağlam bir yapı kurma fırsatına da dönüşebilir. Yani, yeni yıla taşımaman gereken tüm konuları fark etmen ve üzerindeki yüklerden arınman için mükemmel bir hafta seni bekliyor.

Yeni yıla girerken Merkür'ün etkisi, sana daha büyük düşünme ve vizyonunu genişletme fırsatı da sunuyor. Belki de yeni bir eğitim programına başlama, yurt dışı bağlantılı bir iş kurma ya da yeni bir uzmanlık alanına adım atma zamanıdır. Bu hafta atacağın bir mail ya da yapacağın bir başvuru, 2026'ya kadar etkisini gösterebilir. Şimdi değişimi başlat! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal bir yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Şimdi söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular ortaya çıkabilir. Bu Dolunay, kalpten konuşmanın ne kadar iyileştirici bir güç olduğunu hatırlamanı istiyor. Bu yüzden yeni yıla girerken, duygularını açıkça ifade etmeyi seçmek, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Yani, bu hafta duygusal bir detoks yapmayı deneyebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

