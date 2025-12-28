onedio
29 Aralık - 4 Ocak Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta yıldızlar senin için cilt bakımı, güzellik ve kişisel bakım konularını öne çıkarıyor. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, estetik ve bakım konularında daha bilinçli ve özenli adımlar atmanı öngörüyoruz. Cildinle ilgili sana huzursuzluk veren bir durum varsa, bu hafta bu durumun hafiflemesi mümkün. 

Belki de uzun zamandır çözüm aradığın bir cilt sorunu çözüme kavuşabilir veya belki de cildinle ilgili bir tedavi süreci sona erebilir. Yeni yılın başlangıcında kendine bir söz vermek istersen, 'ışıldamak' mükemmel bir seçenek olabilir. Yeni yıl, yeni ben demek sonuçta, değil mi Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

