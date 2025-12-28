Sevgili Boğa, bu hafta yıldızlar senin için cilt bakımı, güzellik ve kişisel bakım konularını öne çıkarıyor. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, estetik ve bakım konularında daha bilinçli ve özenli adımlar atmanı öngörüyoruz. Cildinle ilgili sana huzursuzluk veren bir durum varsa, bu hafta bu durumun hafiflemesi mümkün.

Belki de uzun zamandır çözüm aradığın bir cilt sorunu çözüme kavuşabilir veya belki de cildinle ilgili bir tedavi süreci sona erebilir. Yeni yılın başlangıcında kendine bir söz vermek istersen, 'ışıldamak' mükemmel bir seçenek olabilir. Yeni yıl, yeni ben demek sonuçta, değil mi Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…