Sevgili Boğa, yılın son günlerinde iş hayatında birkaç küçük zorluğun seni beklediğini söyleyebiliriz. Merkür ile Satürn'ün kozmik dansı, özellikle finansal konuları ön plana çıkarıyor. Belki de bir süredir ödemeni ertelediğin bir borcu düşünmek zorunda kalabilirsin ya da belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin bir sorumlulukla yüzleşmek durumunda kalabilirsin. Evet, bu durumlar ilk başta seni biraz yorabilir ama unutma ki her zorluk, bir fırsattır. Bu durumlar, 2026 için daha sağlam ve güçlü bir yapı kurma fırsatına dönüşebilir.

Tabii ki, yeni yıla girerken Merkür'ün etkisiyle birlikte, sana daha büyük düşünme ve vizyonunu genişletme fırsatı da sunuluyor. Belki de yeni bir eğitim programına başlama, yurt dışı bağlantılı bir iş kurma ya da yeni bir uzmanlık alanına adım atma zamanıdır. Bu hafta atacağın bir e-posta ya da yapacağın bir başvuru, 2026'ya kadar etkisini gösterebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…