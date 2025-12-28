Sevgili Boğa, yılın son günlerinde aşk hayatını etkileyen önemli bir gökyüzü olayını seninle paylaşmak istiyoruz. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, duygusal anlamda bir yüzleşmeyi kaçınılmaz kılabilir.

Belki de uzun zamandır söylemekten çekindiğin, içinde bir yerlerde bastırdığın duyguların, bu Dolunay'ın etkisiyle gün yüzüne çıkıyor. Bu Dolunay, kalbinin derinliklerinden gelen sözlerin, duygusal yaraları ne kadar hızlı iyileştirebileceğini sana hatırlatmak istiyor.

Tam da bu yüzden, yeni yılda duygularını açık bir şekilde ifade etmeyi seçmek, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…