"Tesla Pişmanlıktır" Derken Pişman Oldu: Kar Eritme Teknolojisi Hayran Bıraktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
02.01.2026 - 14:48

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'a ait olan Tesla, otomobil dünyasına yeniliklerle geldi. Sadece tasarım değil bir teknoloji harikası olarak da hayatımıza giren Tesla, ülkemizde de oldukça sevildi. Fakat Tesla'yı sevenler kadar sevmeyenler de çok. Özellikle menzil tartışmaları, Tesla'daki en büyük problem.

'Tesla pişmanlıktır.' diyen bir Tesla sahibi ise tam bu cümleyi kurarken pişman oldu. 

Neden mi?

Kaynak: Instagramsungur_hoca_ozel_ders

Buradan izleyebilirsiniz;

"Tesla pişmanlık arkadaşlar...Pardon, pişmanlık değilmiş."

Evinden Tesla'nın videosunu çeken Instagram kullanıcısı Mehmet Sungur, videoya 'Tesla pişmanlıktır.' diye başladı. Sungur, 'Evden buzları çöz diyorsun, bak bu üstündeki duruyor mesela' derken arabanın üzerindeki büyük kar kütlesi de eriyerek aracın üzerinden düştü. Tesla kullanıcısı sonunda 'Pişmanlık değilmiş ya...Kendi kendine temizliyor daha ne yapsın!' dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
