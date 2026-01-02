"Tesla Pişmanlıktır" Derken Pişman Oldu: Kar Eritme Teknolojisi Hayran Bıraktı

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'a ait olan Tesla, otomobil dünyasına yeniliklerle geldi. Sadece tasarım değil bir teknoloji harikası olarak da hayatımıza giren Tesla, ülkemizde de oldukça sevildi. Fakat Tesla'yı sevenler kadar sevmeyenler de çok. Özellikle menzil tartışmaları, Tesla'daki en büyük problem.

'Tesla pişmanlıktır.' diyen bir Tesla sahibi ise tam bu cümleyi kurarken pişman oldu.

Neden mi?

Kaynak: Instagram / sungur_hoca_ozel_ders