Işıl Işıl Bir Cildin Sırrı mı? Viral Olan Havuç Tarifinin Cilde İyi Gelip Gelmediğini Açıklıyoruz!

Sosyal medyada zaman zaman viral olan tarifler olabiliyor. Bu kez de havuç, cilde iyi geldiği söylendiği için gündem oldu. Tabak tabak havuç yiyenler, cildini havucun düzelttiğini söyleyenler, havuçlu tarif verenler...

Havuç, karoten bileşiği ile A vitamini takviyesi için önemlidir. Karoten, A vitaminin öncüsüdür ve havuçtaki karotenlerin çoğunluğu beta-karotendir. Peki bu beta-karoten nedir?

Havuç cilde iyi gelir mi?