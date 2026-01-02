onedio
Işıl Işıl Bir Cildin Sırrı mı? Viral Olan Havuç Tarifinin Cilde İyi Gelip Gelmediğini Açıklıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 10:22

Sosyal medyada zaman zaman viral olan tarifler olabiliyor. Bu kez de havuç, cilde iyi geldiği söylendiği için gündem oldu. Tabak tabak havuç yiyenler, cildini havucun düzelttiğini söyleyenler, havuçlu tarif verenler...

Havuç, karoten bileşiği ile A vitamini takviyesi için önemlidir. Karoten, A vitaminin öncüsüdür ve havuçtaki karotenlerin çoğunluğu beta-karotendir. Peki bu beta-karoten nedir?

Havuç cilde iyi gelir mi?

Sosyal medyada son zamanlarda buna benzer pek çok içerik gördük;

twitter.com

Peki havuç cilde iyi gelir mi?

Evet, havuç cilde iyi gelir. Havuç, cilde iyi gelen besinler arasındadır. Havuç özellikle karoten bileşiği ile A vitamini takviyesi için önemli kabul edilir. Karoten, A vitaminin öncüsüdür. Havuçtaki karotenlerin çoğunluğu beta-karotendir. 

Beta-karoten özelliği de havucun cilde iyi gelmesini sağlar. Beta-karoten cildi UV radyasyonunun verdiği zarardan korur. Akne, dermatit ve döküntülü cilt hastalıklarında tedaviye yardımcıdır. Ayrıca ciltteki yara ve lekelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Havuçta Retinol Var mı?

Havuç, direkt olarak retinol kaynağı değildir. Havucun içerdiği beta-karoten, hem havuca turuncu rengini verir hem de vücudumuzun retinol sentezlemesini sağlamak için gereken hammaddedir.

Havuç aynı zamanda göz sağlığı, beyin sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydalıdır!

Efsaneyi de yanıtlayalım: Fazla havuç yemek cilt rengini değiştirir mi, turunculaştırır mı?

Havuç, içeriğindeki bileşenler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir. Sivilcelere ve cilt yaralarına iyi gelir. Fakat, çok fazla havuç tüketmek cildin sarı veya turuncu görünmesine neden olabilir! Cildin turuncu renge dönüşmes, 'karotenemi' adı verilen ve havuç gibi beta karoten içeriği yüksek gıdaların aşırı tüketimiyle ortaya çıkan bir durumdur. Karotenemi, zararsız bir durumdur ancak ciltte gözle görülür renk değişimlerine yol açabilir.

Peki havuç nasıl tüketilmeli? Cilt sağlığı için havuç tarifi önerisi!

Havucu ölçülü bir şekilde tüketmek sağlığınız açısından oldukça faydalı. Bu noktada aşırıya kaçmamak gerekiyor. İdeal olan, çiğ havuç tüketmek ve miktarına dikkat etmektedir. Günde 1-2 tane havuç tüketebilirsiniz.

Cilt sağlığı için havuca limon sıkabilir, rendeleyip zeytinyağı dökebilir veya kendi başına tüketebilirsiniz.

