Bir Avrupalının, Yurt Dışında Çalışıp Tekrar Ülkemize Dönen Türklere Dair İlginç Tespiti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 08:50

Son yıllarda pek çok çalışanımız Avrupa ülkelerine veya Amerika'ya göç etmeyi tercih etti. Sağlık çalışanları, öğretmenler, beyaz yakalılar ve öğrenciler dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bu tercihin sonuçları ise süreç içerisinde görmeye başladık. Kimisi gittiği düzenini kurdu ve mutlu oldu, kimisi de ülkesine geri dönmeyi tercih etti.

Peki neden Türkler tekrar ülkesini dönmeyi tercih ediyor?

Bunun sebebini Avrupalı bir gazeteci, yaptığı tespitle açıkladı.

Avrupalı bir gazeteci, yurt dışında çalışıp Türkiye'ye geri dönen beyaz yakalı Türkler hakkında bir tespitte bulundu.

'Avrupa'da yaşayan bir grup Türk arkadaşımla, buraya taşınan ve beğenmedikleri için Türkiye'ye geri dönen beyaz yakalı Türkler hakkında ilginç bir sohbet gerçekleştirdim. Ortaya attığımız sonuç şu oldu: Bu kişiler Türkiye'de yönetici sınıfın bir parçası olmaya, her şeyin ellerinden alınmasına alışmış durumdalar.' diye başlayan floodun devamında oldukça ilgi çekici tespitler var.

"İşçi sınıfının ayak izlerini taşıyorlar."

Avrupalı gazeteci, Türk beyaz yaka çalışanlarına dair tespitlerini sürdürüyor: 'İşçi sınıfının ayak izlerini taşıyorlar, ancak onlardan da oldukça izoleler. Avrupa'da, iyi işler bulsalar ve rahat bir yaşam sürseler bile, bu kölece kültürü bulamıyorlar ve kendilerini kitlelerden aynı ölçüde izole edemiyorlar. Bence göçmenlerin çokluğu da onları rahatsız ediyor. Türkiye'deki tüm ayrışmalar arasında, sınıf ayrışmalarının en önemli sonuçlar doğuran ve en az dikkat çekenlerden olduğunu her zaman düşünmüşümdür.'

"Ayrıca, Türkiye'de iş yerinde yapıcı eleştiri kavramı pek yok."

Haliyle Türklerin buna alışmaları da biraz zaman alıyor. 'Ve yönetim kademesindeki pozisyonlar için daha az avantaj var (örneğin, kendi ofisinizin olmaması, şirket aracı vb.).'

Sebepler burada bitmiyor. İş ve özel hayat dengesi arasındaki fark da Türkiye ve Avrupa arasında farklıymış!

'Bir diğer ilginç nokta ise, Avrupa'da kişisel ve profesyonel yaşam arasında çok daha büyük bir ayrım varken, Türkiye'de iş arkadaşlarıyla arkadaş olmak çok daha yaygın. İş arkadaşı için en yaygın kullanılan kelime kelimenin tam anlamıyla 'iş arkadaşı'.'

Floodun son tespiti ise şu şekilde: 'Eşim de çok doğru bir noktaya değiniyor: Türklerin çoğu, Güney Avrupa'ya kıyasla Türkiye'den çok daha farklı kültür ve iklimlere sahip kuzey Avrupa ülkelerine gidiyor, dolayısıyla 'Avrupa' hakkındaki izlenimleri de buradan kaynaklanıyor.'

Yurt dışında yeni bir yaşam kurmak, elinizde mesleğiniz olsa bile oldukça zorlayıcı.

Bugüne kadar birçok sosyal medya platformunda yurt dışına dair yorumlar gördük. Kimisi maddiyattan bahsederek çok rahat olduğunu, işinin ne kadar kolay olduğunu ve evini, arabasını nasıl alabildiğini anlattı. Kimisi de istediği zaman tatil yapabilmesini, yıllık izninin bolluğunu anlatarak mutluluğunu dile getirdi. Tabii bu süreçte başka bir ülkeye uyum sağlayamayıp memleketine geri dönenler de oldu. Özellikle Türkiye'deki gibi bir sosyal çevre oluşmaması, bu kişilerin en büyük derdiydi. 

Avrupalı birisinin yaptığı tespitte ise bunun en büyük nedeninin, beyaz yakaların 'kendilerinden daha az kazanan ve daha az statüye sahip meslek gruplarına kıyasla sahip oldukları sınıfsal avantajları” olarak gösteriliyor. Tabii bir Avrupalı gözünden gelen bu yorum ne kadar doğru olabilir, orası tartışılır.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Meloni

Ben de, başlığı görünce bilimsel bir makale sandım. Herhangi bir adamın gözlemlerine dayanıp, yazdığı görüşleriymiş.

roxanne

Aynen berbat bir yazı olmuş hiç bir şey net anlaşılmıyor. Yani özetle; alışmamış götte don durmaz mı diyor, küçük gölde büyük balık olmayı tercih ediyorlar m... Devamını Gör

Kadir DOĞAN

Öyle değil bence. Bu konunun doğrudan muhatabı olarak fikir beyan edebilirim sanırım. Benim çevremde gördüğüm insanların Türkiye’ye geri dönmesinin başka ned... Devamını Gör