Bir Avrupalının, Yurt Dışında Çalışıp Tekrar Ülkemize Dönen Türklere Dair İlginç Tespiti
Son yıllarda pek çok çalışanımız Avrupa ülkelerine veya Amerika'ya göç etmeyi tercih etti. Sağlık çalışanları, öğretmenler, beyaz yakalılar ve öğrenciler dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bu tercihin sonuçları ise süreç içerisinde görmeye başladık. Kimisi gittiği düzenini kurdu ve mutlu oldu, kimisi de ülkesine geri dönmeyi tercih etti.
Peki neden Türkler tekrar ülkesini dönmeyi tercih ediyor?
Bunun sebebini Avrupalı bir gazeteci, yaptığı tespitle açıkladı.
Avrupalı bir gazeteci, yurt dışında çalışıp Türkiye'ye geri dönen beyaz yakalı Türkler hakkında bir tespitte bulundu.
"İşçi sınıfının ayak izlerini taşıyorlar."
"Ayrıca, Türkiye'de iş yerinde yapıcı eleştiri kavramı pek yok."
Yurt dışında yeni bir yaşam kurmak, elinizde mesleğiniz olsa bile oldukça zorlayıcı.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum.
Ben de, başlığı görünce bilimsel bir makale sandım. Herhangi bir adamın gözlemlerine dayanıp, yazdığı görüşleriymiş.
Aynen berbat bir yazı olmuş hiç bir şey net anlaşılmıyor. Yani özetle; alışmamış götte don durmaz mı diyor, küçük gölde büyük balık olmayı tercih ediyorlar m... Devamını Gör
Öyle değil bence. Bu konunun doğrudan muhatabı olarak fikir beyan edebilirim sanırım. Benim çevremde gördüğüm insanların Türkiye’ye geri dönmesinin başka ned... Devamını Gör