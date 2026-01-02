Bir Avrupalının, Yurt Dışında Çalışıp Tekrar Ülkemize Dönen Türklere Dair İlginç Tespiti

Haliyle Türklerin buna alışmaları da biraz zaman alıyor. 'Ve yönetim kademesindeki pozisyonlar için daha az avantaj var (örneğin, kendi ofisinizin olmaması, şirket aracı vb.).'

Sebepler burada bitmiyor. İş ve özel hayat dengesi arasındaki fark da Türkiye ve Avrupa arasında farklıymış!

'Bir diğer ilginç nokta ise, Avrupa'da kişisel ve profesyonel yaşam arasında çok daha büyük bir ayrım varken, Türkiye'de iş arkadaşlarıyla arkadaş olmak çok daha yaygın. İş arkadaşı için en yaygın kullanılan kelime kelimenin tam anlamıyla 'iş arkadaşı'.'

Floodun son tespiti ise şu şekilde: 'Eşim de çok doğru bir noktaya değiniyor: Türklerin çoğu, Güney Avrupa'ya kıyasla Türkiye'den çok daha farklı kültür ve iklimlere sahip kuzey Avrupa ülkelerine gidiyor, dolayısıyla 'Avrupa' hakkındaki izlenimleri de buradan kaynaklanıyor.'