Bozuk Değil! Telefonunuzun Bazen Çok Yavaş Şarj Olmasının Asıl Nedeni Bu Olabilir
Telefonunuzun şarjı bazı zamanlar hızla dolarken, bazen yüzde 1’lik artışın bile uzun sürmesi çoğu kullanıcıyı batarya arızası şüphesine sürüklüyor. Oysa bu durum her zaman cihazdan kaynaklanmıyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan USB girişleri, her ne kadar benzer görünse de sundukları güç açısından önemli farklılıklar taşıyor.
Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, şarj sürelerindeki tutarsızlık birçok kullanıcı için kafa karıştırıcı olabiliyor.
USB portu yeni nesil bir cihaz üzerinde yer alsa bile, çıkış gücü sınırlı olabilir.
