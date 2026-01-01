3 Ayda 6 Kilo Verdiriyor! Ünlü İsimlerin Bile Uyguladığı O Diyet Yöntemi Açıklandı

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bu beslenme yöntemi tekrardan gündem oldu.

Katı kurallar dayatmaması ve günlük hayatı tamamen altüst etmemesi sayesinde hem uzmanların hem de ünlü isimlerin radarına giren bu diyet, “yapılabilir” olmasıyla öne çıkıyor. Düzenli uygulandığında yaklaşık üç ayda 6 kiloya varan kayıplar sağlayabildiği belirtilen yöntem kilo vermek isteyen ancak klasik diyetlerden yorulanlar için alternatif bir yol sunuyor.

Gelin, ünlü isimlerin bile uyguladığı o diyete hep birlikte bakalım...

Kaynak