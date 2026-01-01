onedio
3 Ayda 6 Kilo Verdiriyor! Ünlü İsimlerin Bile Uyguladığı O Diyet Yöntemi Açıklandı

3 Ayda 6 Kilo Verdiriyor! Ünlü İsimlerin Bile Uyguladığı O Diyet Yöntemi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
01.01.2026 - 22:10

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bu beslenme yöntemi tekrardan gündem oldu.

Katı kurallar dayatmaması ve günlük hayatı tamamen altüst etmemesi sayesinde hem uzmanların hem de ünlü isimlerin radarına giren bu diyet, “yapılabilir” olmasıyla öne çıkıyor. Düzenli uygulandığında yaklaşık üç ayda 6 kiloya varan kayıplar sağlayabildiği belirtilen yöntem kilo vermek isteyen ancak klasik diyetlerden yorulanlar için alternatif bir yol sunuyor.

Gelin, ünlü isimlerin bile uyguladığı o diyete hep birlikte bakalım...

Hayatını kaybeden Dr. Michael Mosley'in diyet programı tekrardan gündeme geldi.

Mosley’nin en çok bilinen çalışması ise eşi Dr. Clare Bailey Mosley ile birlikte geliştirdiği 5:2 diyetiydi. Bu beslenme modeli, hem sürdürülebilir olması hem de katı kurallar içermemesiyle geniş kitlelere ulaştı. Diyeti uygulayan ünlü isimlerden biri de Doc Martin dizisinin yıldızı Martin Clunes. Clunes, bu yöntemle 3 ayda yaklaşık 19 kilo verdiğini açıklamıştı.

5:2 diyeti nedir?

5:2 diyeti, haftanın beş günü normal beslenmeiki günü ise düşük kalorili tüketim esasına dayanıyor. Bu iki gün “oruç günü” olarak tanımlanıyor ancak tamamen aç kalmak gerekmiyor. Kalori alımı ciddi şekilde azaltılıyor, genellikle küçük ve dengeli öğünlerle gün tamamlanıyor.

Haftanın diğer günlerinde ise “normal” beslenme öneriliyor. Ancak uzmanlar burada önemli bir noktaya dikkat çekiyor:

Normal yemek, sınırsız abur cubur anlamına gelmiyor. Aksi halde kilo vermek bir yana, kilo almak bile mümkün.

Mosley’nin önerdiği modelde Akdeniz tipi beslenme öne çıkıyor. Sebze, zeytinyağı, balık ve doğal gıdalar temel alınırken işlenmiş ve şekerli ürünlerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Araştırmalar, bu beslenme tarzının klasik Batı diyetine kıyasla daha fazla sağlık faydası sunduğunu gösteriyor.

