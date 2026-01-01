onedio
Hiçbir İşe Yaramaz Sanıyorduk: Ayak Serçe Parmağının İşlevi Açıklandı

Hiçbir İşe Yaramaz Sanıyorduk: Ayak Serçe Parmağının İşlevi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 23:20

Ayak serçe parmağı, çoğu zaman insan vücudundaki en gereksiz uzuvlardan biri olarak görülür. Günlük hayatta fark edilmemesi ve belirgin bir işlevi yokmuş gibi algılanması, bu küçük parmağın öneminin uzun süre göz ardı edilmesine neden olmuştur. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, ayak serçe parmağının denge, yürüyüş ve hareket sırasında sanılandan çok daha aktif bir rol üstlendiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.thestabilisationacademy.c...
Ayak serçe parmağı, çoğu zaman insan vücudundaki en işlevsiz uzuvlardan biri olarak değerlendirilir.

Genellikle farkına yalnızca bir yere çarpıldığında varılan bu küçük parmağın, evrimsel süreçte önemini yitirdiği düşünülür. Ancak bilimsel çalışmalar ve klinik gözlemler, bu kanının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ortaya koyuyor.

İnsan atalarının ağaçlarda yaşadığı dönemlerde ayak parmakları, dallara tutunmaya elverişli olacak şekilde daha uzundu.

Zamanla iki ayak üzerinde yürümeye geçilmesiyle birlikte ayak yapısı değişti, parmaklar kısaldı ve daha kompakt bir hal aldı. Bu dönüşüm, ilk bakışta bir kayıp gibi görünse de, özellikle yürüme ve koşma açısından önemli avantajlar sağladı.

2009 yılında yapılan bir araştırmada, ayak parmakları daha uzun olan bireylerin koşu sırasında daha fazla enerji harcadığı tespit edildi. Bu bulgu, iki ayak üzerinde hareket eden insanlar için daha kısa parmakların enerji verimliliği açısından avantajlı olabileceğini gösteriyor. Öte yandan bazı çalışmalar, kısa mesafe koşucularının nispeten daha uzun parmaklara sahip olma eğiliminde olduğunu ve bunun kısa süreli hız artışı sağladığını ancak daha yüksek enerji tüketimiyle sonuçlandığını ortaya koyuyor.

Tüm ayak parmakları denge ve ileri hareketin sağlanmasına katkıda bulunsa da, serçe parmak bu sistem içinde özel bir yere sahip.

Ayak yere bastığında, ağırlık dış kenardan içe doğru aktarılır. Bu süreçte serçe parmak, dengeyi destekleyen ve itişe katkı sağlayan önemli bir temas noktası görevi görür.

Uzmanlara göre insan yürüyüşü üç ana destek noktası üzerine kuruludur: topuk, başparmak eklemi ve serçe parmak eklemi. Bu yapı, üç ayaklı bir sehpa gibi çalışır. Destek noktalarından birinin devre dışı kalması, yürüyüş dengesinin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle serçe parmak, boyutuna kıyasla yürüyüş biyomekaniğinde kritik bir rol üstlenir.

Serçe parmak olmadan doğan ya da sonradan bu parmağı kaybeden bireyler yürümeye uyum sağlayabilse de, bu durum çoğu zaman yürüyüş biçiminde değişikliklere ve denge sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, bu tür durumlarda düşme riskinin artabileceğine dikkat çekiyor.

