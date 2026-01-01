Hiçbir İşe Yaramaz Sanıyorduk: Ayak Serçe Parmağının İşlevi Açıklandı

Zamanla iki ayak üzerinde yürümeye geçilmesiyle birlikte ayak yapısı değişti, parmaklar kısaldı ve daha kompakt bir hal aldı. Bu dönüşüm, ilk bakışta bir kayıp gibi görünse de, özellikle yürüme ve koşma açısından önemli avantajlar sağladı.

2009 yılında yapılan bir araştırmada, ayak parmakları daha uzun olan bireylerin koşu sırasında daha fazla enerji harcadığı tespit edildi. Bu bulgu, iki ayak üzerinde hareket eden insanlar için daha kısa parmakların enerji verimliliği açısından avantajlı olabileceğini gösteriyor. Öte yandan bazı çalışmalar, kısa mesafe koşucularının nispeten daha uzun parmaklara sahip olma eğiliminde olduğunu ve bunun kısa süreli hız artışı sağladığını ancak daha yüksek enerji tüketimiyle sonuçlandığını ortaya koyuyor.