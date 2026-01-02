onedio
Dijital Hizmetlerde Rekor Artış: CİMER’e 2025’te 5,5 Milyondan Fazla Başvuru Yapıldı

Metehan Bozkurt
02.01.2026 - 07:38

2025 yılında vatandaşlar, CİMER üzerinden taleplerini ve şikayetlerini yoğun şekilde iletti. Geçen yıl toplam 5 milyon 525 bin başvurunun yapıldığı sistemde, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemler dikkat çekti. Ortalama işlem süresinin 11 güne kadar düşürülmesi ve mobil uygulamanın devreye alınmasıyla vatandaşların CİMER’e erişimi daha hızlı ve kolay hale geldi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) verilerini paylaştı.

Buna göre, 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvuru alındı. 2018’den bu yana biriken başvuru sayısı ise 41 milyonu geçti.

Başvuruların yüzde 96,8’i yanıtlandı ve ortalama işlem süresi 11 güne kadar indi. Başvuru sahiplerinin çoğunluğunu yüzde 57 oranıyla erkekler oluştururken, en yoğun katılım 27-35 yaş aralığında gerçekleşti. En çok gündeme gelen konular arasında nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri yer aldı. Nüfus oranına göre başvuruların yoğunluğu Adana, Ankara ve Antalya’da öne çıktı. Ayrıca başvuruların yüzde 96’sı dijital kanallar aracılığıyla yapıldı.

2025’te hizmete giren CİMER mobil uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkânıyla dijital dönüşüme katkı sağladı.

Katılımcı demokrasi anlayışı doğrultusunda vatandaş talepleri ve şikayetleri düzenli olarak raporlanarak ilgili kurumlarla paylaşıldı. Bu kapsamda 374 rapor hazırlanarak karar alıcılara sunuldu. Ayrıca hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişi katıldı.

CİMER, uluslararası alanda da başarı gösterdi. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin “2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri”nde, kamu sektörü kategorisinde “Engelsiz CİMER”, kriz yönetimi kategorisinde ise “CİMER Deprem Acil” projeleriyle iki ödül aldı.

2026 yılında CİMER sisteminin yenilenmesi, yapay zeka entegrasyonu ve yoğun eğitim programlarıyla sistem verimliliği artırılacak, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli bir hizmet sunulması hedefleniyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
