Dijital Hizmetlerde Rekor Artış: CİMER’e 2025’te 5,5 Milyondan Fazla Başvuru Yapıldı

Buna göre, 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvuru alındı. 2018’den bu yana biriken başvuru sayısı ise 41 milyonu geçti.

Başvuruların yüzde 96,8’i yanıtlandı ve ortalama işlem süresi 11 güne kadar indi. Başvuru sahiplerinin çoğunluğunu yüzde 57 oranıyla erkekler oluştururken, en yoğun katılım 27-35 yaş aralığında gerçekleşti. En çok gündeme gelen konular arasında nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri yer aldı. Nüfus oranına göre başvuruların yoğunluğu Adana, Ankara ve Antalya’da öne çıktı. Ayrıca başvuruların yüzde 96’sı dijital kanallar aracılığıyla yapıldı.