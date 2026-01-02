Dijital Hizmetlerde Rekor Artış: CİMER’e 2025’te 5,5 Milyondan Fazla Başvuru Yapıldı
2025 yılında vatandaşlar, CİMER üzerinden taleplerini ve şikayetlerini yoğun şekilde iletti. Geçen yıl toplam 5 milyon 525 bin başvurunun yapıldığı sistemde, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemler dikkat çekti. Ortalama işlem süresinin 11 güne kadar düşürülmesi ve mobil uygulamanın devreye alınmasıyla vatandaşların CİMER’e erişimi daha hızlı ve kolay hale geldi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) verilerini paylaştı.
2025’te hizmete giren CİMER mobil uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkânıyla dijital dönüşüme katkı sağladı.
