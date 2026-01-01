İstanbul Trafiğinde Görülmemiş An! Kar Yağışı ve Yeni Yıl Etkisiyle Yollar Bomboş Kaldı
İstanbul denilince akla ilk 'trafik' geliyor. 7/24 araç trafiğinin yaşandığı İstanbul'dan yeni yılın ilk gününde ezber bozan görüntüler geldi. Kar yağışı ve soğuk hava kentte etkili olurken yeni yıl etkisiyle yollar bomboş kaldı. Saat 18.30 itibarıyla İstanbul'da trafik oranı yüzde 24 oldu.
İstanbul trafiğinde görülmemiş an! Trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.
Öte yandan TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu.
