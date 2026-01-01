onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Trafiğinde Görülmemiş An! Kar Yağışı ve Yeni Yıl Etkisiyle Yollar Bomboş Kaldı

İstanbul Trafiğinde Görülmemiş An! Kar Yağışı ve Yeni Yıl Etkisiyle Yollar Bomboş Kaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2026 - 19:20

İstanbul denilince akla ilk 'trafik' geliyor. 7/24 araç trafiğinin yaşandığı İstanbul'dan yeni yılın ilk gününde ezber bozan görüntüler geldi. Kar yağışı ve soğuk hava kentte etkili olurken yeni yıl etkisiyle yollar bomboş kaldı. Saat 18.30 itibarıyla İstanbul'da trafik oranı yüzde 24 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul trafiğinde görülmemiş an! Trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğinde görülmemiş an! Trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.

Her geçen gün nüfusun arttığı İstanbul'da trafik artık çekilmez bir hâl aldı. Nüfusla birlikte artan araç trafiğiyle megakent 7/24 trafiğin yaşandığı bir kent oldu. Ancak 1 Ocak günü İstanbul'da yollar boş kaldı. Kent genelinde ara ara etkisini gösteren kar yağışına bir de yeni yılın ilk günü eklenince İstanbullular adeta evden dışarı adım atmadı. 

Bu durum trafik oranlarına da yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.

Öte yandan TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu.

Öte yandan TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu.

TEM Otoyolu’nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde trafik durdu. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın