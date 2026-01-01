İstanbul Trafiğinde Görülmemiş An! Kar Yağışı ve Yeni Yıl Etkisiyle Yollar Bomboş Kaldı

Her geçen gün nüfusun arttığı İstanbul'da trafik artık çekilmez bir hâl aldı. Nüfusla birlikte artan araç trafiğiyle megakent 7/24 trafiğin yaşandığı bir kent oldu. Ancak 1 Ocak günü İstanbul'da yollar boş kaldı. Kent genelinde ara ara etkisini gösteren kar yağışına bir de yeni yılın ilk günü eklenince İstanbullular adeta evden dışarı adım atmadı.

Bu durum trafik oranlarına da yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.