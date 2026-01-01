onedio
İstanbul'un Hava Durumuyla İlgili Kritik Uyarı: Hızı 100 Kilometreye Çıkacak Fırtına Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2026 - 18:53

Soğuk ve ara ara kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a yeni uyarı geldi. Megakente bu kez fırtına geliyor.  AKOM’da gelişmeleri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 3 Ocak Cumartesi günü hızı yaklaşık 80 ile 100 kilometreye çıkacak bir fırtınanın yaşanacağına dikkat çekti. Yazıcı, fırtına nedeniyle İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'un hava durumuyla ilgili yeni uyarı yapıldı. Bu kez megakente fırtına geliyor.

İstanbul’da soğuk hava beraberinde kar yağışını getirdi. Yeni yılı aralıklarla devam eden kar yağışıyla karşılayan İstanbul’a bu kez fırtına uyarısı yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 3 Ocak Cumartesi günü kentte fırtınanın etkili olacağını belirtti. Yazıcı, kar yağışının İstanbul’u terk edeceğini yarından itibaren (2 Ocak Cuma 2026) hava sıcaklığının yükseleceğini vurguladı.

Hızı 100 kilometreye çıkacak fırtına geliyor.

Yazıcı, 3 Ocak Cumartesi günü etkili olacak fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağını belirtti. “Cumartesi itibariyle bir uyarıda bulunmak istiyorum” diyen Yazıcı, “Hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yazıcı, 20 Ocak’tan itibaren kentte yeniden kar yağışı ihtimalinin bulunduğu kaydetti.

