İstanbul'un Hava Durumuyla İlgili Kritik Uyarı: Hızı 100 Kilometreye Çıkacak Fırtına Geliyor!

Soğuk ve ara ara kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a yeni uyarı geldi. Megakente bu kez fırtına geliyor. AKOM’da gelişmeleri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 3 Ocak Cumartesi günü hızı yaklaşık 80 ile 100 kilometreye çıkacak bir fırtınanın yaşanacağına dikkat çekti. Yazıcı, fırtına nedeniyle İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.