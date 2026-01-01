İstanbul'un Hava Durumuyla İlgili Kritik Uyarı: Hızı 100 Kilometreye Çıkacak Fırtına Geliyor!
Soğuk ve ara ara kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a yeni uyarı geldi. Megakente bu kez fırtına geliyor. AKOM’da gelişmeleri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, 3 Ocak Cumartesi günü hızı yaklaşık 80 ile 100 kilometreye çıkacak bir fırtınanın yaşanacağına dikkat çekti. Yazıcı, fırtına nedeniyle İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
