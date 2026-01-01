İstanbul’un 13 İlçesinde Yoğun Kar Bekleniyor! Saat Verildi, Yağış Kütleleri Haritalarda Görüldü

İstanbul’da 2026’nın ilk gününde bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışıyla ilgili X’te Hava Forum isimli sayfa kritik bir paylaşım yaptı. İstanbul’da 13 ilçeye kar yağacağını açıklayan Hava Forum, kar yağışının etkili olacağı saat aralığını da açıkladı. Meteoroloji haritalarında kente kar kütlelerinin yaklaştığı bildirildi. Öte yandan AKOM ise İstanbul için kar uyarısı geçti. Yapılan açıklamada kar yağışının hafif başlayacağı ardından kuvvetleneceği bildirildi.