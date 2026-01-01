onedio
İstanbul’un 13 İlçesinde Yoğun Kar Bekleniyor! Saat Verildi, Yağış Kütleleri Haritalarda Görüldü

İstanbul'un 13 İlçesinde Yoğun Kar Bekleniyor! Saat Verildi, Yağış Kütleleri Haritalarda Görüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
01.01.2026 - 13:54

İstanbul’da 2026’nın ilk gününde bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışıyla ilgili X’te Hava Forum isimli sayfa kritik bir paylaşım yaptı. İstanbul’da 13 ilçeye kar yağacağını açıklayan Hava Forum, kar yağışının etkili olacağı saat aralığını da açıkladı. Meteoroloji haritalarında kente kar kütlelerinin yaklaştığı bildirildi. Öte yandan AKOM ise İstanbul için kar uyarısı geçti. Yapılan açıklamada kar yağışının hafif başlayacağı ardından kuvvetleneceği bildirildi.

İstanbul’da etkili olan soğuk havayla birlikte pek çok noktada kar yağdı.

İstanbul'da etkili olan soğuk havayla birlikte pek çok noktada kar yağdı.

İstanbul’da Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oldu.

Saat verildi: İstanbul’un 13 ilçesine yoğun kar yağacak.

Saat verildi: İstanbul'un 13 ilçesine yoğun kar yağacak.
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

'İstanbul'da saat 13.00 ila 16.45 arası Karadeniz'den şu an yolda olan yağış kütlelerinin özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane çevrelerinde ani ve yoğun kara neden olması tahmin ediliyor. Yağışın vurduğu yerlerde sıcaklık ilave 2 derece daha düşecek, aniden beyazlama yaşanacak. Kütleyi takip ediyoruz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
