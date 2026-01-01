onedio
Van’da Mahalleye Çığ Düştü: 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 11:55

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle Doğu Anadolu’daki kentler yoğun kar yağışı altında. Van’ın Çatak ilçesinde düşen çığ nedeniyle 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca 22 ev, çığ tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Öte yandan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kaldı.

Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin’den sonra Van’da da çığ felaketi yaşandı.

Van’ın Çatak ilçesinde bir mahalleye çığ düştü. Mahalledeki 22 ev tedbir amacıyla boşaltılırken, 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Artvin’de dün Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde düşen çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Hakkari’de araçlar karın altında kaldı

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı, araçlar kara gömüldü. Kar yağışıyla birlikte ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra olmak üzere toplam 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki halı sahanın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İlçe sakinlerinden Abdulgafur Düzen, “Bu sene çok güzel bir kar yağdı. İlçede 3-4 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor ama memleket için de bereket oluyor. Sabah uyandığımda araçlar karın altında kaybolmuştu.” dedi.

