Van’da Mahalleye Çığ Düştü: 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı
Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle Doğu Anadolu’daki kentler yoğun kar yağışı altında. Van’ın Çatak ilçesinde düşen çığ nedeniyle 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca 22 ev, çığ tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Öte yandan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, araçlar kar altında kaldı.
Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin’den sonra Van’da da çığ felaketi yaşandı.
Hakkari’de araçlar karın altında kaldı
