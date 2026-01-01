Van’da Mahalleye Çığ Düştü: 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı, araçlar kara gömüldü. Kar yağışıyla birlikte ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra olmak üzere toplam 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki halı sahanın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İlçe sakinlerinden Abdulgafur Düzen, “Bu sene çok güzel bir kar yağdı. İlçede 3-4 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor ama memleket için de bereket oluyor. Sabah uyandığımda araçlar karın altında kaybolmuştu.” dedi.