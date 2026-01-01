Kar Yağışı Tüm Türkiye’yi Etkisi Altına Alacak: Hava Sıcaklıkları Eksi Derecelerde
Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye, yeni yılın ilk gününde kar yağışının etkisi altında. Bugün Türkiye’de Ege Bölgesi hariç tüm bölgelerde kar yağışı meydana gelecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı bölgelerinde yarın yükselmeye başlayacak.
Türkiye’de yoğun kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü de etkili olacak.
1 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇
2 Ocak Cuma Hava Durumu 👇
3 Ocak Cumartesi Hava Durumu 👇
4 Ocak Pazar Hava Durumu 👇
5 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇
