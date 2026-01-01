onedio
Kar Yağışı Tüm Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak: Hava Sıcaklıkları Eksi Derecelerde

Kar Yağışı Tüm Türkiye’yi Etkisi Altına Alacak: Hava Sıcaklıkları Eksi Derecelerde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 10:45

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye, yeni yılın ilk gününde kar yağışının etkisi altında. Bugün Türkiye’de Ege Bölgesi hariç tüm bölgelerde kar yağışı meydana gelecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı bölgelerinde yarın yükselmeye başlayacak.

Türkiye’de yoğun kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü de etkili olacak.

Türkiye’de yoğun kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

1 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇

1 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇

2 Ocak Cuma Hava Durumu 👇

2 Ocak Cuma Hava Durumu 👇

3 Ocak Cumartesi Hava Durumu 👇

3 Ocak Cumartesi Hava Durumu 👇

4 Ocak Pazar Hava Durumu 👇

4 Ocak Pazar Hava Durumu 👇
5 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇

5 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
