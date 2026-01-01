Kar Yağışı Tüm Türkiye’yi Etkisi Altına Alacak: Hava Sıcaklıkları Eksi Derecelerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.