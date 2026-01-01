Mamdani Resmen Göreve Başladı: Kur'an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmî olmayan sonuçlarına göre “ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim” oldu.

CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, “1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı” oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.