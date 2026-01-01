Mamdani Resmen Göreve Başladı: Kur'an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti
ABD’nin ve dünyanın en büyük metropollerinden New York’ta belediye başkanlığı seçimini kazanan Zohran Mamdani, kentin ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim’e el basarak resmen görevine başladı.
ABD’nin New York kentinde belediye başkanlığını kazanan Zohran Mamdani için yeni yılın ilk saatlerinde tören düzenlendi.
4 Kasım’da düzenlenen seçimlerden zaferle çıkmıştı.
