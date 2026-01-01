onedio
Mamdani Resmen Göreve Başladı: Kur'an-ı Kerim’e El Basarak Yemin Etti

Mamdani Resmen Göreve Başladı: Kur'an-ı Kerim'e El Basarak Yemin Etti

01.01.2026 - 10:01

ABD’nin ve dünyanın en büyük metropollerinden New York’ta belediye başkanlığı seçimini kazanan Zohran Mamdani, kentin ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim’e el basarak resmen görevine başladı.

ABD’nin New York kentinde belediye başkanlığını kazanan Zohran Mamdani için yeni yılın ilk saatlerinde tören düzenlendi.

New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda, yeni yılın ilk saatlerinde Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel bir tören düzenlendi.

Hâlihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti.

Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, “Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” diye konuştu.

Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenin taşıdığı manaya dikkati çeken Mamdani, “Bu, toplu taşımanın şehrimizin canlılığı, sağlığı ve mirası için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır.” dedi.

4 Kasım’da düzenlenen seçimlerden zaferle çıkmıştı.

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmî olmayan sonuçlarına göre “ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim” oldu.

CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, “1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı” oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.

