New York Tarihinde Bir İlk: Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Seçimi Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.11.2025 - 07:14

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Solcu kimliğiyle tanınan Mamdani, Filistin'e desteğiyle tanınıyor. Mamdnai, New York tarihinde de bir ilke imza atmış oldu. New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, ilk Asyalı belediye başkanı, ilk Y Kuşağı belediye başkanı oldu. Öte yandan Trump, Mamdani'yi 'komünist' olarak nitelendirdi.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü aldı. En yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark atan Mamdani, New York'un ilk Müslüman başkanı oldu. 34 yaşındaki Mamdani, Filistin’e destek vermesi ve İsrail’in Gazze’de insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınıyor. 

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

ABD Başkanı Trump, Mamdani'yi "komünist" olarak nitelendiriyor. Trump, fonları kısmakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanması halinde New York'a federal fonları ciddi şekilde kısacağını belirtmişti.

Trump, Mamdani'yi 'komünist' olarak nitelerken sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: 'Komünist aday Mamdani, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük. Çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır. Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir.'

Zohran Mamdani kimdir?

Zohra Mamdani, 18 Ekim 1991 yılında Uganda'da doğdu. Çocuk yaşta ailesiyle ABD'ye göç eden Mamdani, siyasete atılmadan önce rap müzik yapımcılığı yaptı. 2020 yılında dört milletvekilini yenerek New York Meclisi'ne seçilen Mamdani, ücretsiz şehir içi otobüsler, kamusal çocuk bakımı, belediyeye ait marketler, kira sabitli birimlerde kira dondurma ve uygun fiyatlı konut birimleri inşa edilmesini destekliyor.

Mamdani, kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor. Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in politikalarını eleştirmesiyle tanınıyor. New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini düşündüğünü söylemiştir.

Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni ve babası Profesör Mahmood Mamdani Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Her iki ebeveyni de Harvard mezunudur.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
