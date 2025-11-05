New York Tarihinde Bir İlk: Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Seçimi Kazandı
New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Solcu kimliğiyle tanınan Mamdani, Filistin'e desteğiyle tanınıyor. Mamdnai, New York tarihinde de bir ilke imza atmış oldu. New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, ilk Asyalı belediye başkanı, ilk Y Kuşağı belediye başkanı oldu. Öte yandan Trump, Mamdani'yi 'komünist' olarak nitelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Trump, Mamdani'yi "komünist" olarak nitelendiriyor. Trump, fonları kısmakla tehdit etti.
Zohran Mamdani kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın