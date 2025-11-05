New York Tarihinde Bir İlk: Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Seçimi Kazandı

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanması halinde New York'a federal fonları ciddi şekilde kısacağını belirtmişti.

Trump, Mamdani'yi 'komünist' olarak nitelerken sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: 'Komünist aday Mamdani, New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük. Çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır. Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir.'