onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı: Hangi Suçlar İnfaz Yasasında Kapsam Dışı Bırakıldı?

Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı: Hangi Suçlar İnfaz Yasasında Kapsam Dışı Bırakıldı?

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 13:52

TBMM’den geçen 11. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. Yeni infaz yasası ile cezaevlerinden yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edileceği iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesi ile cezaevinden tahliyelerin başladığını açıkladı. Deprem suçları, kadın cinayetleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve terör suçları düzenleme dışı kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz paketi ile “infazda eşitlik ilkesi”nin güçlendirilmek istendiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz paketi ile “infazda eşitlik ilkesi”nin güçlendirilmek istendiğini ifade etti.

Bakan Yılmaz Tunç’un açıklaması şu şekilde:

“31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Böylece, suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından;

3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

Bu düzenlemenin temel amacı;

Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.”

İnfaz düzenlemesinden hangi suçlar yararlanamayacak?

İnfaz düzenlemesinden hangi suçlar yararlanamayacak?

“Kasten öldürme suçlarının; üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe, boşandığı eşe veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın