Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı: Hangi Suçlar İnfaz Yasasında Kapsam Dışı Bırakıldı?

“Kasten öldürme suçlarının; üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe, boşandığı eşe veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.”