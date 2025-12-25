Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı: Hangi Suçlar İnfaz Yasasında Kapsam Dışı Bırakıldı?
TBMM’den geçen 11. Yargı Paketi, Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi. Yeni infaz yasası ile cezaevlerinden yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edileceği iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesi ile cezaevinden tahliyelerin başladığını açıkladı. Deprem suçları, kadın cinayetleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve terör suçları düzenleme dışı kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz paketi ile “infazda eşitlik ilkesi”nin güçlendirilmek istendiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnfaz düzenlemesinden hangi suçlar yararlanamayacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın