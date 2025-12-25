Özel Okul Ücretlerinde Yeni Dönem: MEB Özel Okul Zamlarına Son Noktayı Koydu! MEB’ten Kritik Zam Kararı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, özel okulların yıllık ücret artışlarında kullanılan hesaplama formülü, velilerin lehine olacak şekilde revize edildi. Yeni sistemde, zam tavanı önceki yıllara kıyasla daha düşük bir seviyede tutulacak şekilde kurgulandı.

Ücret artışlarında belirleyici olan formülde aritmetik bir değişikliğe gidildi. Önceki uygulamada, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplanıp ikiye bölünüyor ve çıkan rakamın üzerine 5 puan eklenerek tavan zam oranı belirleniyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu 'artı 5 puan' uygulaması tarihe karıştı. Bundan böyle ÜFE ve TÜFE ortalaması alındıktan sonra çıkan sonuç 1,05 katsayısı ile çarpılacak. Yapılan bu teknik değişiklik, kağıt üzerinde küçük görünse de nihai hesaplamada zam sınırını aşağı çeken kritik bir etken olacak.

Düzenlemenin en dikkat çekici yanlarından biri de kademe geçişlerindeki serbest fiyatlandırmanın sona ermesi oldu. Bakanlık, ilk kez 1., 5. ve 9. sınıflara kayıt yaptıracak öğrenciler için de bir koruma kalkanı oluşturdu. Daha önce okulların inisiyatifinde olan bu giriş sınıflarının ücretleri, artık enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek şekilde sınırlandırıldı. Bu hamleyle, özellikle okula yeni başlayan veya kademe değiştiren öğrencilerin velilerinden talep edilen astronomik rakamların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eğitim ücretlerinin yanı sıra velilerin en çok şikayet ettiği kalemlerden olan kitap ve kırtasiye masrafları da denetim altına alındı. Yeni yönetmelik gereği, okullar bu ek materyallere yapacakları zammı enflasyon oranıyla sınırlı tutmak zorunda kalacak. Ancak yemek ve servis ücretleri bu sınırlamaların dışında bırakıldı. Yemek ücretlerini belirleme yetkisi yine serbest piyasa koşullarına göre özel okulların inisiyatifine bırakılırken, servis ücretlerindeki tarife yetkisi mevcut sistemde olduğu gibi belediye meclislerinde kalmaya devam edecek.