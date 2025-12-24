Yapay Zeka Sandık: Arda Güler'e Arda Güler'den Daha Çok Benzeyen Kız Viral Oldu!
Genç yıldızımız Arda Güler, başarılarıyla gündemimizden düşmeyen bir isim. Fakat Arda Güler, sadece başarısıyla gündemimize gelmiyor. Kimi zaman yaptığı bir paylaşımla kimi zaman da kıskandıran tatlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Bu kez Arda'yı konuşma sebebimiz de tamamen farklı!
Bir sosyal medya kullanıcısı, Instagram'da gördüğü bir kızı Arda Güler'e benzetince hatta 'yapay zeka mı?' diye sorunca olanlar oldu. Arda Güler'in bu kişiyle benzerliğini görenlerden güldüren yorumlar da gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buyurun, sizi önce Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benzeyen o kişiyle tanıştıralım;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu görseli hatırlayanlar? İşte aynısı!
😂😂😂
👇🏻
😂😂😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu duruş, bu bakış...
Alya Güler
😂😂😂
👇🏻
Onun benzerliğini de konuşmuştuk ama bu biraz abartı sanki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirini işaret eden spiderman'ler
Arda Güler'in yapay zeka versiyonu sanılan kullanıcı, kendini kanıtlamak için epey uğraştı!
Siz ne diyorsunuz bu benzerliğe? 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın