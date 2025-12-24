onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yapay Zeka Sandık: Arda Güler'e Arda Güler'den Daha Çok Benzeyen Kız Viral Oldu!

Yapay Zeka Sandık: Arda Güler'e Arda Güler'den Daha Çok Benzeyen Kız Viral Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 22:25

Genç yıldızımız Arda Güler, başarılarıyla gündemimizden düşmeyen bir isim. Fakat Arda Güler, sadece başarısıyla gündemimize gelmiyor. Kimi zaman yaptığı bir paylaşımla kimi zaman da kıskandıran tatlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Bu kez Arda'yı konuşma sebebimiz de tamamen farklı!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Instagram'da gördüğü bir kızı Arda Güler'e benzetince hatta 'yapay zeka mı?' diye sorunca olanlar oldu. Arda Güler'in bu kişiyle benzerliğini görenlerden güldüren yorumlar da gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buyurun, sizi önce Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benzeyen o kişiyle tanıştıralım;

Buyurun, sizi önce Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benzeyen o kişiyle tanıştıralım;
twitter.com

Yapay zeka sanmakta hiç de haksız sayılmazlar doğrusu! 😂

Bu görseli hatırlayanlar? İşte aynısı!

Bu görseli hatırlayanlar? İşte aynısı!
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu duruş, bu bakış...

Bu duruş, bu bakış...
twitter.com

Alya Güler

Alya Güler
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Onun benzerliğini de konuşmuştuk ama bu biraz abartı sanki.

Onun benzerliğini de konuşmuştuk ama bu biraz abartı sanki.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birbirini işaret eden spiderman'ler

Birbirini işaret eden spiderman'ler
twitter.com
twitter.com

Arda Güler'in yapay zeka versiyonu sanılan kullanıcı, kendini kanıtlamak için epey uğraştı!

Arda Güler'in yapay zeka versiyonu sanılan kullanıcı, kendini kanıtlamak için epey uğraştı!
twitter.com

Siz ne diyorsunuz bu benzerliğe? 😂

Siz ne diyorsunuz bu benzerliğe? 😂
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın