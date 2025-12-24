"Odak Dudakta, Odak Gözde" Akımını Bi' Tık İleri Taşıyıp Güldürenler
Sosyal medyada başlayan bütün akımlar bir süre sonra genellikle goygoy akımına dönüşüyor. Yaptıkları yaratıcı yorumlarla güldürmeyi başaranlar akımları alıp başka bir yere götürüyor resmen! Bu kez bir makyaj tekniğinden başlayan akım da goygoyseverlerin ağına düştü.
Bakalım nasıl yorumlar yapılmış?
X'te en çok beğeni alan paylaşım bizi hem maziye götürdü hem de akımın ne anlatmaya çalıştığını bir güzel özetledi!
Bakalım odak başka nerede? 😂
"Odak her yerde..."
Şu sıralar biz;
(Her saat için geçerli)
😂😂😂
İşte bu doğru.
🥹🥹🥹
Yavaşça yastığa bakın!
👇🏻
👇🏻
Star parçamız bakışlarımız.
🥹
Bu üzdü.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
