"Odak Dudakta, Odak Gözde" Akımını Bi' Tık İleri Taşıyıp Güldürenler

Dilara Bağcı Peker
24.12.2025 - 21:42

Sosyal medyada başlayan bütün akımlar bir süre sonra genellikle goygoy akımına dönüşüyor. Yaptıkları yaratıcı yorumlarla güldürmeyi başaranlar akımları alıp başka bir yere götürüyor resmen! Bu kez bir makyaj tekniğinden başlayan akım da goygoyseverlerin ağına düştü. 

Bakalım nasıl yorumlar yapılmış?

X'te en çok beğeni alan paylaşım bizi hem maziye götürdü hem de akımın ne anlatmaya çalıştığını bir güzel özetledi!

Tabii akım burada bitmedi, aksine başladı. Goygoyseverler 'odak gözde...' akımını bir tık ileriye taşıdı ve verdikleri farklı örneklerle güldürdü!

Bakalım odak başka nerede? 😂

"Odak her yerde..."

Şu sıralar biz;

(Her saat için geçerli)

😂😂😂

İşte bu doğru.

🥹🥹🥹

Yavaşça yastığa bakın!

👇🏻

👇🏻

Star parçamız bakışlarımız.

🥹

Bu üzdü.

Bir güzellikle noktalayalım!

