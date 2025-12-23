"Sevda Duyarmış, Ona Seslenirsen" Paylaşımına Bir Çift Lafı Olan Goygoyseverler
Sosyal medyada aşka, sevgiye, dostluğa dair pek çok özlü söze denk gelebilirsiniz. Bu sözler sizi derin düşüncelere daldırır gider adeta. Ayrıca yorumları okumak da oldukça keyifli olabilir. Fakat bu kez bir şeyler ters gitti ve sevdaya dair yapılan bir paylaşım goygoyseverlerin önüne düştü!
Bir X kullanıcısının paylaştığı özlü söze birbirinden komik cevaplar geldi. Sizi de bu keyiften mahrum bırakmak istemedik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sevda duyarmış, ona seslenirsen."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın