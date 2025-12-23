onedio
"Sevda Duyarmış, Ona Seslenirsen" Paylaşımına Bir Çift Lafı Olan Goygoyseverler

Dilara Bağcı Peker
23.12.2025 - 11:37

Sosyal medyada aşka, sevgiye, dostluğa dair pek çok özlü söze denk gelebilirsiniz. Bu sözler sizi derin düşüncelere daldırır gider adeta. Ayrıca yorumları okumak da oldukça keyifli olabilir. Fakat bu kez bir şeyler ters gitti ve sevdaya dair yapılan bir paylaşım goygoyseverlerin önüne düştü!

Bir X kullanıcısının paylaştığı özlü söze birbirinden komik cevaplar geldi. Sizi de bu keyiften mahrum bırakmak istemedik!

"Sevda duyarmış, ona seslenirsen."

"Sevda duyarmış, ona seslenirsen."
twitter.com

Aslında oldukça anlamlı olan bu söz, goygoyseverlerin ve yalnızların önüne düşünce epey eğlenceli hale geldi. Kimisi sevdanın cevabını kimisi de kendi seslenişini paylaşınca olanlar oldu! 😂

Buyurun, sevdanın muhtemel cevabıyla başlayalım;

Şöyle bağıracak kaç kişiyiz peki?

"Ne vaaarr!!!"

Cidden nasıl sesleneceğiz bu sevdaya?

"Bu kaçıncı?"

"Allah'ın delisi, Allah'ın manyağı"

😂😂😂

SUS LAN!

😂😂😂

Yaşanacak olan senaryo;

👇🏻

😂😂😂

Böyle seslenme kararı aldım;

