"Sevda Duyarmış, Ona Seslenirsen" Paylaşımına Bir Çift Lafı Olan Goygoyseverler

Sosyal medyada aşka, sevgiye, dostluğa dair pek çok özlü söze denk gelebilirsiniz. Bu sözler sizi derin düşüncelere daldırır gider adeta. Ayrıca yorumları okumak da oldukça keyifli olabilir. Fakat bu kez bir şeyler ters gitti ve sevdaya dair yapılan bir paylaşım goygoyseverlerin önüne düştü!

Bir X kullanıcısının paylaştığı özlü söze birbirinden komik cevaplar geldi. Sizi de bu keyiften mahrum bırakmak istemedik!