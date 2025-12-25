onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Yıkanmış Nevresim Kokusu Gibi Ferahlatıcı 10 Şarkı

etiket Yeni Yıkanmış Nevresim Kokusu Gibi Ferahlatıcı 10 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.12.2025 - 19:46

Odanın penceresini açmışsın, içeriye tatlı bir bahar rüzgarı doluyor, yatakta bembeyaz ve mis gibi yumuşatıcı kokan nevresimler var... İşte tam o anın huzurunu, temizliğini ve ferahlığını hissettirecek 10 Türkçe şarkı👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yeni Türkü - Başka Türlü Bir Şey

2. Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan

3. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz

4. Kenan Doğulu - Pamuk

5.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yalın - Sesinde Aşk Var

7. Kaan Boşnak - Benimle Kayboldun

8. Kalben - Sadece

9. Sertab Erener - Bahçede

10. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın