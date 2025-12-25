Yeni Yıkanmış Nevresim Kokusu Gibi Ferahlatıcı 10 Şarkı
Odanın penceresini açmışsın, içeriye tatlı bir bahar rüzgarı doluyor, yatakta bembeyaz ve mis gibi yumuşatıcı kokan nevresimler var... İşte tam o anın huzurunu, temizliğini ve ferahlığını hissettirecek 10 Türkçe şarkı👇🏻
1. Yeni Türkü - Başka Türlü Bir Şey
2. Bana Ellerini Ver - Özdemir Erdoğan
3. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz
4. Kenan Doğulu - Pamuk
5.
6. Yalın - Sesinde Aşk Var
7. Kaan Boşnak - Benimle Kayboldun
8. Kalben - Sadece
9. Sertab Erener - Bahçede
10. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
