Cam Kenarında Yağmur Dinlerken Açmalık Akustik Türkçe Cover’lar

Bir şarkı hem bu kadar naif hem de bu kadar can yakıcı olabilir mi? Ezo’nun sesindeki o çocuksu ama kederli ton, 'Kalbine Sürgün'ü yağmurlu bir günün vazgeçilmezi yapıyor. Aşkın bir sürgün hali olduğunu düşündüren bir parça.