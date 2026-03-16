onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Cam Kenarında Yağmur Dinlerken Açmalık Akustik Türkçe Cover’lar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 15:01

Yağmur cama usulca vururken, derin bir nefes ver ve şehrin telaşını biraz olsun geride bırak. Böyle anlarda en iyi eşlikçi, kalbe dokunan akustik Türkçe cover’lar olacak. Kendinle baş başa kaldığın bu anlara fon olacak sıcacık melodiler içeriğimizde seni bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Zeynep Bastık- Sor

Zeynep’in o yumuşacık sesiyle hayat verdiği bu versiyon, insanın içindeki eski defterleri şöyle bir karıştırıyor. 'Sor' derken aslında cevabını bildiğimiz ama duymaya korktuğumuz o soruları, yağmur damlaları eşliğinde kalbimize bırakıyor.

2. Göksel - Sen Orda Yoksun

Göksel’in bu şarkısındaki o zarif kırgınlık, yağmurlu bir akşamüstüne en çok yakışan duygulardan biri. 'Orada olmayan' birinin boşluğunu, akustik gitarın naifliğiyle doldurmaya çalışırken buluyorsun kendini. Melodi aktıkça, yalnızlığın aslında ne kadar estetik bir yanı olduğunu fark ediyorsun.

3. Tuğba Yurt - Zalim

Efsanevi bir klasiği kendi tarzıyla harmanlayan Tuğba Yurt, 'Zalim' derken aslında hepimizin hayatından geçen o sitem dolu anları hatırlatıyor. Şarkının akustik altyapısı, sözlerin ağırlığını hafifletmek yerine sanki kalbine daha derinden dokunmasını sağlıyor. Pencere kenarında geçmişi yad etmek isteyenler için birebir.

4. Bengü - Saygımdan

Bengü’nün en naif hallerinden biri olan bu şarkı, bittiği halde unutulamayan ama gururdan da ödün verilmeyen o ince çizgiyi anlatıyor. Akustik versiyonuyla sanki kulağına fısıldanıyormuş gibi hissettiren bu parça, yağmurun ritmiyle harika bir uyum yakalıyor. Vedaların bile saygıyla yapılabileceğini hatırlatan, huzurlu bir hüzün.

5. Gökhan Türkmen - Büyük İnsan

Gökhan Türkmen’in sesi zaten başlı başına bir yağmur havası değil mi? 'Büyük İnsan,' büyümenin ve hayatın getirdiği o kaçınılmaz vedaların marşı gibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mabel Matiz - Gel

Mabel Matiz’in kendine has dünyasına bir davet olan bu şarkı, akustik dokunuşlarla tam bir 'içe dönüş' hikayesine dönüşüyor. 'Gel' derken sadece bir başkasını değil, sanki kendi huzurunu da çağırıyor insan. Yağmur camı döverken Mabel’in o buğulu sesiyle dinginliğin doruklarına çıkacaksın.

7. Nihan Akın & Beste Korkmaz - Magusa Limanı

Bu topraklardan çıkan en dokunaklı hikayelerden biri olan Magusa Limanı, iki güçlü sesin yorumuyla bambaşka bir derinliğe ulaşıyor. Şarkının içindeki o yaslı hava, yağmurlu havanın ağırlığıyla birleşince insanı alıp uzak diyarlara götürüyor. Sadece bir şarkı değil, sanki yaşanmış bir ömür gibi.

8. Nihan Akın - Kül

Geriye sadece küller kaldığında hissedilen o sessiz kabullenişin şarkısı bu. Nihan Akın’ın etkileyici yorumuyla 'Kül,' yangınlardan sonra gelen o durulma dönemini simgeliyor. Dışarıda toprak kokusu yayılırken, bu şarkıyla kendi içindeki dumanları dağıtabilirsin.

9. Ezo - Kalbine Sürgün

Bir şarkı hem bu kadar naif hem de bu kadar can yakıcı olabilir mi? Ezo’nun sesindeki o çocuksu ama kederli ton, 'Kalbine Sürgün'ü yağmurlu bir günün vazgeçilmezi yapıyor. Aşkın bir sürgün hali olduğunu düşündüren bir parça.

10. Buray - Sen Sevda Mısın

Buray’ın içtenliği ve akustik gitarın sadeliği birleşince ortaya tam bir kış masalı çıkıyor. 'Sen sevda mısın, yoksa yalan mı?' diye sorarken aslında hepimiz o masum duyguların peşine düşüyoruz. Yağmur damlaları camda süzülürken bu şarkı, kalbini yumuşacık yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman

İlyas Yalçıntaş’ın o karakteristik ses rengi, 'İçimdeki Duman' ile birleşince tam bir atmosfer şarkısı ortaya çıkıyor. Sözlerin derinliği ve melodinin akıcılığı, insanın içindeki o tanımlanamayan boşluk hissini çok iyi özetliyor. Yağmurun sesine en iyi eşlik edecek dumanlı bir ses.

12. Mithat Can Özer - Ateş Böceği

Listenin en tatlı, en umut dolu ama bir o kadar da hüzünlü kapanışlarından biri. 'Ateş Böceği' gibi parlayıp sönen aşkları anlatan bu şarkı, akustik versiyonuyla tam bir nostalji rüzgarı estiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın