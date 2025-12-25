Günlük Rutinine Göre Saçını Aslında Nasıl Şekillendirmelisin?
Her sabah “Bugün saçımı nasıl yapsam?” diye aynanın karşısında en az bir kez duranlardan mısın? Merak etme, yalnız değilsin.
Bu testte sana en uygun saç şekillendirme tarzını rutinlerinden yola çıkarak söylüyoruz. Hadi bakalım, hazırsan teste geç!
Sabahları evden çıkmadan önce saçına ortalama ne kadar vakit ayırıyorsun?
Pekiiii, gün içindeki seni nasıl tanımlarsın?
En sevdiğin saç stili bunlardan hangisi diye sorsak?
Saçların genellikle nasıl bir yapıya sahip?
Saçını şekillendirirken en çok neye önem verirsin?
Son olarak, şekillendirici cihaz kullanırken önceliğin ne diye sorsak?
Hızlıca kurutmalı ve fön yapmalısın!
Vakti olmayanlara...
Sen pürüzsüz düz saçlara sahip olmalısın!
Pürüzsüz düzlük isteyenlere...
Göz alıcı belirgin bukleler yapmalısın!
Mükemmel bukleler isteyenlere...
Saçın o an neyi istiyorsa!
Hem hacim hem pürüzsüzlük arayanlara...
