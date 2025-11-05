Zohran Mamdani Kimdir? New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Nereli?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991’de Uganda’nın başkenti Kampala’da doğdu. Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olan Mamdani, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti ve New York’ta büyüdü. Babası, postkolonyal çalışmalar alanında tanınan akademisyen Mahmood Mamdani, annesi ise ünlü film yapımcısı Mira Nair’dir.

Sanat ve akademiyle iç içe bir ortamda yetişen Mamdani, gençlik yıllarında rap müzikle ilgilenerek “Young Cardamom” sahne adıyla müzik yaptı. Hatta Disney’in 2016 yapımı “Queen of Katwe” filmi için müzik üretiminde yer aldı. Üniversite eğitimini Bowdoin College’da tamamlayan Mamdani, Afrikana Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Zohran Mamdani Kaç Yaşında?

2025 itibarıyla 34 yaşında olan Zohran Mamdani, New York tarihinin en genç belediye başkanlarından biri oldu.

Zohran Mamdani Nereli?

Mamdani, Uganda’nın Kampala kentinde doğdu. Ailesi kısa bir süre Güney Afrika’da yaşadıktan sonra Amerika’ya taşındı.

Kendisini 'Afrikalı, Güney Asyalı ve Amerikalı bir Müslüman' olarak tanımlıyor.