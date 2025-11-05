Zohran Mamdani Kimdir? New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Nereli?
New York tarihinde ilk kez bir Müslüman belediye başkanı seçildi. Demokrat Partili Zohran Mamdani, 2025 seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak kentin yeni lideri oldu. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, genç yaşına rağmen sosyal adalet, eşitlik ve konut politikalarına odaklanan tutumuyla dikkat çekiyor.
Peki Zohran Mamdani kimdir, nerelidir? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zohran Mamdani Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zohran Mamdani Mesleği Ne?
Zohran Mamdani’nin Vaatleri
Zohran Mamdani’nin Siyasi Kariyeri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın