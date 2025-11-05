onedio
Zohran Mamdani Kimdir? New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani Nereli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 12:58

New York tarihinde ilk kez bir Müslüman belediye başkanı seçildi. Demokrat Partili Zohran Mamdani, 2025 seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak kentin yeni lideri oldu. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, genç yaşına rağmen sosyal adalet, eşitlik ve konut politikalarına odaklanan tutumuyla dikkat çekiyor. 

Peki Zohran Mamdani kimdir, nerelidir? İşte detaylar...

Zohran Mamdani Kimdir?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991’de Uganda’nın başkenti Kampala’da doğdu. Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olan Mamdani, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti ve New York’ta büyüdü. Babası, postkolonyal çalışmalar alanında tanınan akademisyen Mahmood Mamdani, annesi ise ünlü film yapımcısı Mira Nair’dir.

Sanat ve akademiyle iç içe bir ortamda yetişen Mamdani, gençlik yıllarında rap müzikle ilgilenerek “Young Cardamom” sahne adıyla müzik yaptı. Hatta Disney’in 2016 yapımı “Queen of Katwe” filmi için müzik üretiminde yer aldı. Üniversite eğitimini Bowdoin College’da tamamlayan Mamdani, Afrikana Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Zohran Mamdani Kaç Yaşında?

2025 itibarıyla 34 yaşında olan Zohran Mamdani, New York tarihinin en genç belediye başkanlarından biri oldu.

Zohran Mamdani Nereli?

Mamdani, Uganda’nın Kampala kentinde doğdu. Ailesi kısa bir süre Güney Afrika’da yaşadıktan sonra Amerika’ya taşındı. 

Kendisini 'Afrikalı, Güney Asyalı ve Amerikalı bir Müslüman' olarak tanımlıyor.

Zohran Mamdani Mesleği Ne?

Zohran Mamdani, siyasete girmeden önce New York’un Queens bölgesinde konut danışmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde düşük gelirli ailelerin tahliye süreçlerinde hukuki destek alabilmeleri için çalıştı. Barınma hakkı konusunda edindiği deneyim, ilerleyen yıllarda politik gündeminde önemli bir yer edindi.

Mamdani aynı zamanda müzikle de ilgilendi. Gençlik yıllarında hip-hop tarzında prodüksiyonlar yaptı ve 'Young Cardamom' adını kullandı. 2016 yapımı 'Queen of Katwe' filminde yer alan müzik çalışmalarında da katkısı bulundu. Üniversite eğitiminin ardından hem sosyal hem kültürel alanlarda aktif olmaya devam etti.

Zohran Mamdani’nin Vaatleri

Zohran Mamdani, sosyalist ve ilerici politikalarıyla öne çıkıyor. Seçim kampanyasında özellikle kira dondurma, ücretsiz toplu taşıma, kamu destekli çocuk bakımı ve devlet destekli gıda marketleri gibi projelere odaklandı.

Vaatlerinden bazıları:

  • Uygun fiyatlı sosyal konutların artırılması

  • Şehir içi otobüslerin ücretsiz hale getirilmesi

  • Asgari ücretin saatte 30 dolara çıkarılması

  • Yıllık geliri 1 milyon doların üzerindeki bireylere %2 sabit vergi uygulanması

  • Kamu tarafından işletilen çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Zohran Mamdani’nin Siyasi Kariyeri

Mamdani’nin siyasi kariyeri 2015’te gönüllü olarak başladığı kampanyalarla şekillendi. 2020’de New York Eyalet Meclisi’ne seçildi ve 36. bölgeyi temsil etti. Konut, ulaşım ve enerji politikalarına odaklanan çalışmalarıyla kısa sürede dikkat çekti.

2024’te New York Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı ve 2025 seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olarak yarıştı. Ön seçimlerde eski vali Andrew Cuomo’ya karşı %56’nın üzerinde oy alarak partisinin adayı oldu. 5 Kasım 2025’te yapılan genel seçimde oyların %50,3’ünü alarak New York’un ilk Müslüman belediye başkanı seçildi.

