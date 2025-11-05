onedio
New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Vaatleri Gündemde

Ömer Faruk Kino
05.11.2025 - 12:41

ABD’nin en kalabalık kenti New York’ta, milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği belediye başkanlığı yarışını Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani kazandı. Mamdani, kampanya sürecinde öne çıkardığı vaatlerini bir kez daha dile getirdi; ücretsiz ve hızlı otobüs seferleri, evrensel çocuk bakımı ve yükselen kira fiyatlarına karşı önlemlerle New York’u daha yaşanabilir bir kent haline getirme sözü verdi.

Zohran Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı zaferi tarihi bir dönüm noktası oldu.

Hindistan kökenli bir aileden gelen genç siyasetçi, kentin ilk Güney Asya kökenli ve Müslüman belediye başkanı unvanını kazandı.

Zaferinin ötesinde en çok dikkat çeken konu şüphesiz ki kampanya boyunca New York halkına sunduğu vaatlerdi. Mamdani, kampanya sürecinde öne çıkardığı vaatlerini zafer konuşmasında bir kez daha dile getirdi; ücretsiz ve hızlı otobüs seferleri, evrensel çocuk bakımı ve yükselen kira fiyatlarına karşı önlemlerle New York’u daha yaşanabilir bir kent haline getirme sözü verdi.

İşte Mamdani'nin New York halkına sunduğu vaatler:

  • Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 bin kiralık sosyal konut inşa edilerek evsizlikle mücadele edecek,

  • 6 haftalık ve 5 yaş aralığındaki çocuklar için belediye kreşleri açacak,

  • Belediye marketleri kuracak,

  • Üniversitelilere eğitim desteği verecek,

  • Yeni doğan paketi dağıtacak,

  • 2030 yılına kadar saatlik asgari ücreti 30 dolara çıkaracak,

  • Zenginlerin ve büyük şirketlerin vergilerini artıracak.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
