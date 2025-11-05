New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Vaatleri Gündemde

Hindistan kökenli bir aileden gelen genç siyasetçi, kentin ilk Güney Asya kökenli ve Müslüman belediye başkanı unvanını kazandı.

Zaferinin ötesinde en çok dikkat çeken konu şüphesiz ki kampanya boyunca New York halkına sunduğu vaatlerdi. Mamdani, kampanya sürecinde öne çıkardığı vaatlerini zafer konuşmasında bir kez daha dile getirdi; ücretsiz ve hızlı otobüs seferleri, evrensel çocuk bakımı ve yükselen kira fiyatlarına karşı önlemlerle New York’u daha yaşanabilir bir kent haline getirme sözü verdi.