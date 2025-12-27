onedio
Yeni Yıla Girmeme Kararı Alandan İş Hayatında 15 Tatil İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeni Yıla Girmeme Kararı Alandan İş Hayatında 15 Tatil İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
27.12.2025

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Kuşlardan umudu kestik.

twitter.com

Yerinde bir karar belki de.

twitter.com

Banka hesaplarımızı kontrol ettikçe kuruluyoruz.

twitter.com

B12 almayı unutan nesil.

twitter.com
👇

1 Ocak'ta başlasan...

twitter.com

Aman sakın.

twitter.com

👇

twitter.com

Tüm ülkeyi esir alan o dizi.

twitter.com
Çocukken hepimiz böyle düşünmüyor muyduk?

twitter.com

Ne iyi fikirmiş...

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

