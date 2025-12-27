Temizlik Görevlisinin Yerleri Sildiğini Gören Öğrencinin Ayakkabısını Çıkarıp Yürüdüğü Anlar Kalpleri Isıttı

Çocukluk dönemi, kişiliğin temellerinin atıldığı ve karakterin şekillendiği dönem. Bu dönemde edinilen davranışlar, çocuğun ileriki yaşamını da şekillendirir. Çevresine karşı hassas ve duyarlı çocuklar yetiştirmek hem bireyler hem de toplum için oldukça önemli. Bu yüzden ailelere büyük bir sorumluluk düşüyor.

Bir okulda öğrenci, temizlik görevlisinin yerleri sildiğini görünce temiz yerleri kirletmek istemedi. Kimse kendisini uyarmamasına rağmen ayakkabılarını çıkarıp sınıfına koşan minik kızın duyarlılığı beğeni topladı.