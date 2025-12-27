Temizlik Görevlisinin Yerleri Sildiğini Gören Öğrencinin Ayakkabısını Çıkarıp Yürüdüğü Anlar Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSnUeqcDAC9/
Çocukluk dönemi, kişiliğin temellerinin atıldığı ve karakterin şekillendiği dönem. Bu dönemde edinilen davranışlar, çocuğun ileriki yaşamını da şekillendirir. Çevresine karşı hassas ve duyarlı çocuklar yetiştirmek hem bireyler hem de toplum için oldukça önemli. Bu yüzden ailelere büyük bir sorumluluk düşüyor.
Bir okulda öğrenci, temizlik görevlisinin yerleri sildiğini görünce temiz yerleri kirletmek istemedi. Kimse kendisini uyarmamasına rağmen ayakkabılarını çıkarıp sınıfına koşan minik kızın duyarlılığı beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitim ailede başlar.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın