Bitcoin ile İlgili Ciddi Bir İddia Ortaya Atıldı: "Fiyat Bilerek Baskılanıyor Olabilir"

Tartışmaların odağındaki kurum Jane Street. Küresel ölçekte büyük piyasa yapıcılardan biri olan firma, özellikle Bitcoin ETF’leri üzerinden piyasada kritik rol oynuyor.

Piyasa verilerine göre Jane Street’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’te milyarlarca dolarlık pozisyonu bulunuyor; bazı analizlere göre bu rakam bir dönem 2,5 milyar dolara yaklaştı.

Yatırımcılar, ABD açılış saatlerindeki agresif satışların fiyatı kısa süreli baskıladığını, bu sırada ETF ve spot Bitcoin fiyat farkının açılarak büyük oyuncuların daha düşük maliyetle birikim yaptığı senaryosunu konuşuyor.

Birçok trader, sabah saatlerindeki sert satışları “likidite süpürme” olarak değerlendiriyor; kaldıraçlı pozisyonlar likide olurken büyük oyuncular ETF ve spotu daha ucuza alabiliyor. İddia kesin değil, ancak fiyat hareketleri ile kurumsal ETF akışlarının çakışması tartışmaları artırmış durumda.