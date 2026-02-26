Bitcoin ile İlgili Ciddi Bir İddia Ortaya Atıldı: "Fiyat Bilerek Baskılanıyor Olabilir"
Bitcoin’de son aylarda sıkça görülen ani düşüşlerin sebepleri mercek altında. ABD piyasa açılışında gerçekleşen satışlar, milyar dolarlık ETF pozisyonları ve Luna çöküşüyle bağlantılı iddialar kripto piyasasında tartışmalara yol açtı. Jane Street merkezli bu tartışma, Bitcoin fiyatlarının gerçekten serbest piyasa koşullarında mı belirlendiği sorusunu tekrar gündeme taşıdı.
Serbest piyasa çelişkisi...
"Aynı saatte" benzer satışlar yapması şüphe uyandırdı.
Yatırımcılara göre açılış saatindeki agresif satışlar fiyatı baskılıyor.
Jane Street voltaliteden mi kazanç sağlıyor?
Şüphelinen konulardan biri de büyük firmaların büyük krizlerden önce pozisyonlarından hızla çıkması.
Uzmanlara göre tüm bu tartışmalar tek bir gerçeği gösteriyor: Bitcoin piyasası artık tamamen kurumsal finansın bir parçası.
