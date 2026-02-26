onedio
Bitcoin ile İlgili Ciddi Bir İddia Ortaya Atıldı: "Fiyat Bilerek Baskılanıyor Olabilir"

Bitcoin ile İlgili Ciddi Bir İddia Ortaya Atıldı: "Fiyat Bilerek Baskılanıyor Olabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.02.2026 - 19:49

Bitcoin’de son aylarda sıkça görülen ani düşüşlerin sebepleri mercek altında. ABD piyasa açılışında gerçekleşen satışlar, milyar dolarlık ETF pozisyonları ve Luna çöküşüyle bağlantılı iddialar kripto piyasasında tartışmalara yol açtı. Jane Street merkezli bu tartışma, Bitcoin fiyatlarının gerçekten serbest piyasa koşullarında mı belirlendiği sorusunu tekrar gündeme taşıdı.

Kaynak - Hisse.net

Serbest piyasa çelişkisi...

Serbest piyasa çelişkisi...

Kripto piyasasında son dönemde en çok tartışılan konu, Bitcoin fiyatının aylardır sistematik olarak baskılanmış olabileceği iddiaları oldu. ABD merkezli piyasa yapıcı Jane Street’in adı bu tartışmanın merkezine yerleşti.

Konu sadece kısa vadeli fiyat hareketleriyle sınırlı değil; Luna çöküşünden ETF mekanizmasına kadar daha geniş bir piyasa yapısı sorgulanıyor. Henüz kanıtlanmış bir manipülasyon yok, ancak zincir verileri ve kurumsal pozisyonlar, “Bitcoin gerçekten serbest piyasada mı fiyatlanıyor?” sorusunu güçlendirdi.

"Aynı saatte" benzer satışlar yapması şüphe uyandırdı.

"Aynı saatte" benzer satışlar yapması şüphe uyandırdı.

Yabancı kripto topluluklarında öne çıkan analizlere göre, Kasım ayından bu yana neredeyse her işlem gününde New York saatiyle sabah 10 civarında Bitcoin’de kısa sürede yüzde 2–3 düşüşler yaşanıyor.

Bu hareketler genellikle likiditenin düşük olduğu anlarda geliyor, kaldıraçlı pozisyonları likidasyona zorluyor, stop emirlerini tetikliyor ve algoritmik satışları devreye sokuyor. Sonuçta küçük satış dalgaları bile büyük likidasyon zincirlerine dönüşebiliyor. Piyasa iddialarına göre bu döngü: sert satış → likidasyon → düşüş → dipten kurumsal alım şeklinde aylarca tekrarlandı ve büyük likidite sağlayıcılar için ciddi kazanç sağladı.

Yatırımcılara göre açılış saatindeki agresif satışlar fiyatı baskılıyor.

Yatırımcılara göre açılış saatindeki agresif satışlar fiyatı baskılıyor.

Tartışmaların odağındaki kurum Jane Street. Küresel ölçekte büyük piyasa yapıcılardan biri olan firma, özellikle Bitcoin ETF’leri üzerinden piyasada kritik rol oynuyor.

Piyasa verilerine göre Jane Street’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’te milyarlarca dolarlık pozisyonu bulunuyor; bazı analizlere göre bu rakam bir dönem 2,5 milyar dolara yaklaştı.

Yatırımcılar, ABD açılış saatlerindeki agresif satışların fiyatı kısa süreli baskıladığını, bu sırada ETF ve spot Bitcoin fiyat farkının açılarak büyük oyuncuların daha düşük maliyetle birikim yaptığı senaryosunu konuşuyor.

Birçok trader, sabah saatlerindeki sert satışları “likidite süpürme” olarak değerlendiriyor; kaldıraçlı pozisyonlar likide olurken büyük oyuncular ETF ve spotu daha ucuza alabiliyor. İddia kesin değil, ancak fiyat hareketleri ile kurumsal ETF akışlarının çakışması tartışmaları artırmış durumda.

Jane Street voltaliteden mi kazanç sağlıyor?

Jane Street voltaliteden mi kazanç sağlıyor?

Jane Street’in büyük ETF pozisyonu ilk bakışta “kurumsal Bitcoin birikimi” gibi görünse de, piyasa profesyonelleri bunun tek başına yeterli bir gösterge olmadığını vurguluyor.

ABD’de açıklanan 13F raporları sadece hisse ve ETF pozisyonlarını gösteriyor; opsiyon, vadeli işlem ve swap gibi türev işlemler raporlarda yer almıyor. Bu nedenle görünen büyük pozisyonun hedge edilmiş olma ihtimali yüksek. Bir piyasa yapıcı aynı anda ETF hissesi taşıyabilir, futures’da short açabilir ve opsiyon yazarak riskini nötrleyebilir.

Böylece bilanço üzerinde büyük bir long pozisyon görünse bile net etkinin sıfır veya negatif olması mümkün. Bu strateji, piyasa yapıcılar için standart kabul ediliyor. Bazı uzmanlar, Jane Street’in amacının Bitcoin biriktirmekten çok volatilite ve fiyat farklarından kazanç sağlamak olabileceğini belirtiyor.

Şüphelinen konulardan biri de büyük firmaların büyük krizlerden önce pozisyonlarından hızla çıkması.

Şüphelinen konulardan biri de büyük firmaların büyük krizlerden önce pozisyonlarından hızla çıkması.

Jane Street tartışmalarının büyümesinde 2022’deki Terra (Luna) çöküşü de rol oynadı. ABD’de açılan davalarda, Terra ekosistemi çökmeden önce bazı büyük trading firmalarının kritik saatlerde pozisyonlarını hızla kapattığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Dava dosyalarına göre, TerraUSD likiditesinin çekildiği anlarda bazı büyük oyuncular piyasadan hızla çıkarak risklerini azaltmış olabilir. Bu iddialar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmadı ve yargı süreci devam ediyor. Ancak kripto topluluklarında kurumsal aktörlerin piyasa yapısını ne kadar etkileyebildiği yeniden tartışılıyor.

Bu geçmiş tartışmaların tekrar gündeme gelmesi, Bitcoin tarafındaki iddiaların da daha geniş bir çerçevede ele alınmasına yol açtı.

Uzmanlara göre tüm bu tartışmalar tek bir gerçeği gösteriyor: Bitcoin piyasası artık tamamen kurumsal finansın bir parçası.

Uzmanlara göre tüm bu tartışmalar tek bir gerçeği gösteriyor: Bitcoin piyasası artık tamamen kurumsal finansın bir parçası.

ETF’ler, türev ürünler, yüksek frekanslı trading firmaları ve büyük likidite sağlayıcılar, fiyat keşfinin önemli unsurları haline geldi. Bu nedenle kısa vadeli hareketlerin sadece bireysel yatırımcılarla açıklanması mümkün değil.

Şu aşamada Jane Street’in fiyatları bilinçli şekilde baskıladığına dair doğrulanmış bir manipülasyon yok; tartışma daha çok piyasa davranışı, veri yorumları ve kurumsal yapının analizi üzerinden ilerliyor.

Kripto dünyasında giderek daha yüksek sesle sorulan soru şu: Bitcoin gerçekten doğal arz-talep dengesiyle mi fiyatlanıyor, yoksa büyük finans oyuncuları kısa vadeli hareketleri yönlendirebiliyor mu? Net cevap henüz yok, ama kesin olan bir şey var: Bitcoin artık yalnızca kripto yatırımcılarının değil, Wall Street devlerinin de sahası.

* Buradaki bilgi, haber ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın