Kıskanmak’ta Aile Genişliyor Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı

Hülya Duyar dizide Döndü karakterine hayat verecek. Döndü, Cihan’ın halası olarak izleyici karşısına çıkacak. Tuncay Beyazıt ise Selman rolünü üstlenecek. Selman karakteri Cihan’ın eniştesi olarak hikayede yer alacak. Çağla Demir de Elif karakterini canlandıracak. Elif, Cihan’ın kardeşi olarak senaryoda önemli bir konuma sahip olacak. Aile üyelerinin gelişiyle birlikte Cihan’ın geçmişine dair detaylar da ortaya çıkacak. Yeni karakterler aile içindeki dengeleri etkileyecek.