Kıskanmak'ta Aile Genişliyor Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı

Kıskanmak’ta Aile Genişliyor Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 19:58

Salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak kadrosunu genişletiyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizi yayınlandığı günden bu yana izleyici ilgisini koruyor. Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda yeni gelişmeler yaşandı. Hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olan Cihan’ın ailesi gelecek. Bu gelişmeyle birlikte kadroya üç deneyimli isim katıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kıskanmak dizisi her hafta izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor.

Kıskanmak dizisi her hafta izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor.

Yapım, karakterler arasındaki gerilimle adından söz ettiriyor. Bülent İnal’ın canlandırdığı Cihan hikayenin önemli isimlerinden biri. Yeni bölümlerde Cihan’ın aile çevresi de hikayeye dahil edilecek. Kadroda yer alacak isimler için cast çalışmaları sonuçlandı.

Bu kapsamda üç oyuncu kadroya katıldı.

Bu kapsamda üç oyuncu kadroya katıldı.

Hülya Duyar dizide Döndü karakterine hayat verecek. Döndü, Cihan’ın halası olarak izleyici karşısına çıkacak. Tuncay Beyazıt ise Selman rolünü üstlenecek. Selman karakteri Cihan’ın eniştesi olarak hikayede yer alacak. Çağla Demir de Elif karakterini canlandıracak. Elif, Cihan’ın kardeşi olarak senaryoda önemli bir konuma sahip olacak. Aile üyelerinin gelişiyle birlikte Cihan’ın geçmişine dair detaylar da ortaya çıkacak. Yeni karakterler aile içindeki dengeleri etkileyecek.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
