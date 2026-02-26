Kıskanmak’ta Aile Genişliyor Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı
Salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak kadrosunu genişletiyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizi yayınlandığı günden bu yana izleyici ilgisini koruyor. Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda yeni gelişmeler yaşandı. Hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olan Cihan’ın ailesi gelecek. Bu gelişmeyle birlikte kadroya üç deneyimli isim katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kıskanmak dizisi her hafta izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor.
Bu kapsamda üç oyuncu kadroya katıldı.
