Esrarengiz Keşif: Okul Bahçesinde Oturur Halde Gömülmüş İskeletler Bulundu
Fransa’nın Dijon kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Demir Çağı’na ait ezber bozan bir bulguya ulaştı. Bir okulun restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan 13 mezarda, Galyalıların alışılmışın dışında bir yöntemle, oturur pozisyonda gömüldüğü tespit edildi. Yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine tarihlenen bu gizemli defin biçimi, antik toplulukların dini ve sosyal ritüellerine dair yepyeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Fransa'nın Dijon şehir merkezindeki Joséphine Baker okul grubunda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları, beklenmedik bir tarihi hazineyi ortaya çıkardı.
Kazı alanında tespit edilen 13 farklı mezar, yaklaşık bir metre çapındaki dairesel çukurlardan oluşuyor.
Buluntular arasında yer alan siyah taştan yapılmış bir bilezik, mezarların tarihlendirilmesi konusunda kilit bir rol oynadı. Milattan önce 300 ile 200 yılları arasına ait olduğu saptanan bu takı, definlerin Galya dönemine ait olduğunu kesinleştirdi.
