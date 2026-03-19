Esrarengiz Keşif: Okul Bahçesinde Oturur Halde Gömülmüş İskeletler Bulundu

Benzer mezar tiplerine daha önce 1990’lı yıllarda kentin farklı bir noktasında rastlanmış olsa da, bu kadar düzenli bir hat üzerinde sıralanmış toplu bir defin alanına ilk kez rastlanıyor. Bu durum, söz konusu yerleşimin o dönemde belirli bir sosyal veya dini hiyerarşiye sahip olabileceğini düşündürüyor.

Sadece antik dönemle sınırlı kalmayan kazı alanı, katmanlar halinde şehrin evrimini de gözler önüne seriyor. Mezarların bulunduğu seviyenin üzerinde, sonraki yüzyıllarda bölgenin uzun süre meyve bahçesi ve tarım alanı olarak kullanıldığına dair izlere rastlandı. 19. yüzyıla gelindiğinde ise alanın üzerine inşa edilen binaların temelleri, modern şehirleşmenin ilk adımlarını temsil ediyor. Bilim insanları, şimdi laboratuvar ortamında yapacakları analizlerle bu 'oturan insanların' biyolojik profillerini, sağlık durumlarını ve neden bu sıra dışı yöntemle sonsuzluğa uğurlandıklarını çözmeye çalışacak.