Bayramda ve Arife Günü Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 2026 Ramazan Bayramı Toplu Taşıma Hakkında Tüm Detaylar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 10:01

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın en çok arattığı 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusu yanıt buldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde bayramda ulaşım planı netleşti. Peki, 2026 Ramazan Bayramı’nda İETT otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? İşte ulaşım rehberine dair tüm detaylar ve ücretsiz olacak hatların listesi.

2026 Ramazan Bayramı’nda Toplu Taşıma Ücretsiz mi Olacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Vatandaşların akraba ziyaretlerini ve şehir içi gezilerini kolaylaştırmak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda toplu taşıma bedava hizmet verecek. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan genelgeye göre, belediyelere ait toplu taşıma araçları ile bazı raylı sistem hatları bayram süresince ücretsiz kullanılabilecek. Arife günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna ise Bakanlık hatları için 'evet' yanıtı verilirken, belediye hatlarında uygulamanın bayramın birinci günü başlayacağı belirtildi.

Resmi Gazete Kararı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN Bedava mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki dev ulaşım ağları bayramda ücretsiz oldu. 19 Mart Perşembe (Arife) gününden başlayarak 22 Mart Pazar günü saat 00.00’a kadar, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri tamamen bedava olacak. Vatandaşlar bu hatlarda herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecekler.

İstanbul’da Bayramda İETT, Metro, Metrobüs ve Tramvay Bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis kararı ile İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu netlik kazandı. İBB’den yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri boyunca İstanbul’da ulaşım bedava olacak. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metro hatları, metrobüs seferleri, tramvay ve şehir hatları vapurları için yolculardan ücret alınmayacak. Ancak kritik bir hatırlatma olarak; bu ücretsiz ulaşım imkanından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilecek. İsimsiz, anonim kart kullananlar için ulaşım paralı olmaya devam edecek.

Ankara ve İzmir'de Bayramda Otobüs ve Metrolar Ücretsiz mi?

Başkent Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar da 'Bayramda otobüsler bedava mı?' sorusunu merak ediyor. Ankara’da EGO bünyesindeki otobüs, metro ve Ankaray seferleri bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. İzmir’de ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ve metro hatlarında bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak. Her üç büyükşehirde de bayramda metro ve metrobüs bedava mı diye merak edenler için seferlerin ücretsiz olduğu ve bayram yoğunluğuna göre ek seferlerin konulacağı açıklandı.

2026 Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak bu ücretsiz ulaşım kararları ile şehir içi trafiğinin bir nebze olsun rahatlaması ve vatandaşların bayram coşkusunu kısıtlama olmaksızın yaşaması hedefleniyor.

2026 Ramazan Bayramı İETT Otobüs ve Metro Sefer Saatleri

Ramazan Bayramı süresince İstanbul’da toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri İETT tarafından resmiyete döküldü. Bayramda otobüsler kaçta başlıyor ve hangi tarifeyle çalışıyor merak eden vatandaşlar için güncel planlama şu şekildedir: Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma ve ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi tarihlerinde İETT otobüsleri 'Cumartesi Tarifesi' ile hizmet verecek. Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar tarihinde ise seferler 'Pazar Tarifesi' üzerinden gerçekleştirilecek. Metrobüs hattında ise bayram yoğunluğuna özel olarak ek seferler düzenlenecek olup, gece metrosu uygulaması olan hatlarda Cuma ve Cumartesi geceleri ulaşım kesintisiz sürecek. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri bu tarihler boyunca herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
