Bayramda ve Arife Günü Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 2026 Ramazan Bayramı Toplu Taşıma Hakkında Tüm Detaylar

Başkent Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar da 'Bayramda otobüsler bedava mı?' sorusunu merak ediyor. Ankara’da EGO bünyesindeki otobüs, metro ve Ankaray seferleri bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. İzmir’de ise ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ve metro hatlarında bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak. Her üç büyükşehirde de bayramda metro ve metrobüs bedava mı diye merak edenler için seferlerin ücretsiz olduğu ve bayram yoğunluğuna göre ek seferlerin konulacağı açıklandı.

2026 Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak bu ücretsiz ulaşım kararları ile şehir içi trafiğinin bir nebze olsun rahatlaması ve vatandaşların bayram coşkusunu kısıtlama olmaksızın yaşaması hedefleniyor.