Çirkin Dizisine Genç Oyuncu Katıldı: İsmet Karakteri Netleşti
Star TV’nin yeni dizisi Çirkin için geri sayım başladı. 25 Film imzası taşıyan yapımın okuma provası bugün yapıldı. Ekip cuma günü sete çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Hikayede önemli bir yere sahip olacak yeni bir karakter netleşti. İsmet rolünü canlandıracak oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Çirkin dizisi yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İsmet Bıçakçı karakteri için yapılan görüşmeler sonuçlandı.
