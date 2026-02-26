onedio
Çirkin Dizisine Genç Oyuncu Katıldı: İsmet Karakteri Netleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.02.2026 - 17:00

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin için geri sayım başladı. 25 Film imzası taşıyan yapımın okuma provası bugün yapıldı. Ekip cuma günü sete çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Hikayede önemli bir yere sahip olacak yeni bir karakter netleşti. İsmet rolünü canlandıracak oyuncu belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Çirkin dizisi yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Okuma provasının tamamlanmasının ardından ekip sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin merkezinde Meryem’in hayatı yer alıyor. Meryem’e genç isimlerden Derya Pınar Ak hayat verecek. Partneri ise yakışıklı oyunculardan Çağlar Ertuğrul olacak. Diziyle ilgili çalışmalar titizlikle devam ederken kadrodaki bir isim daha belli oldu.

İsmet Bıçakçı karakteri için yapılan görüşmeler sonuçlandı.

Kadroya katılan son isim Berkay Şahinoğlu oldu. Genç oyuncu Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı mezunu. Şahinoğlu dizide İsmet Bıçakçı karakterine hayat verecek. İsmet, hikayede sempatik ve mahalle kültürüyle büyümüş bir karakter olarak öne çıkıyor. 

Çekimler İstanbul’da gerçekleştirilecek. Oyuncuların prova süreci olumlu ilerliyor. Çirkin dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yayın tarihiyle ilgili net açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Çirkin, yeni isimlerle birlikte sezonun iddialı projeleri arasında yerini almayı hedefliyor.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
