Nihat Hatipoğlu Kendisine Sorulan 'Ghostlama' Sorusunu Bir Türlü Anlamadı
Ramazan ayı boyunca Atv'de hem iftar hem de sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular viral olmaya devam ediyor. Bu kez sahur programında sorulan soru gündem oldu. Hatipoğlu, ghostlama kelimesini anlamayıp soruyu tekrar tekrar sordu.
Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı yapmaya devam ediyor.
Dün gece yayınlanan bölümde bir genç, sorduğu soruyla Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi.
