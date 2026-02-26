onedio
Nihat Hatipoğlu Kendisine Sorulan 'Ghostlama' Sorusunu Bir Türlü Anlamadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 13:39

Ramazan ayı boyunca Atv'de hem iftar hem de sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular viral olmaya devam ediyor. Bu kez sahur programında sorulan soru gündem oldu. Hatipoğlu, ghostlama kelimesini anlamayıp soruyu tekrar tekrar sordu.

Uzun yıllardır Atv ekranlarında izlediğimiz Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı yapmaya devam ediyor.

Programda sorulan dini soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu ekran karşısında izlenmesinin ardından bir de sosyal medyada konuşuluyor. Programdaki sorular viral oluyor.

Dün gece yayınlanan bölümde bir genç, sorduğu soruyla Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Genç bir izleyici 'Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?' diye sordu. Hatipoğlu ise soruyu anlamayıp 'Ne yaptı? Ne demekmiş o?' diye bir kez daha sordu. Genç kız ise; 'Bir anda aramalarıma cevap vermedi.' dedi. Bunun üzerine Nihat Hatipoğlu; 'Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?' dedi. Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
