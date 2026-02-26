Nihat Hatipoğlu Kendisine Sorulan 'Ghostlama' Sorusunu Bir Türlü Anlamadı

Genç bir izleyici 'Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?' diye sordu. Hatipoğlu ise soruyu anlamayıp 'Ne yaptı? Ne demekmiş o?' diye bir kez daha sordu. Genç kız ise; 'Bir anda aramalarıma cevap vermedi.' dedi. Bunun üzerine Nihat Hatipoğlu; 'Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?' dedi. Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur.' açıklamasında bulundu.