Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirlerinde Kırmızı Alarm Durduruldu!
Edirne’de günlerdir alarm seviyesinde seyreden Tunca ve Meriç nehirlerinden sevindirici haber geldi. Bulgaristan’daki baraj deşarjları, kar erimesi ve yoğun yağışların birleşmesiyle yatağından taşan nehirlerde su seviyesi düşüşe geçti. Tehlike seviyesi 'kırmızı'dan 'turuncu'ya çekildi.
Edirne’de Tunca ve Meriç nehirleri taşkına yol açtı. Nehirlerde debi düşüşü başladı.
Kırmızı alarm durduruldu. Tehlike seviyesi 'turuncu'ya indirildi.
Sular altında kalan yerleşim alanları böyle görüntülendi:
