Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirlerinde Kırmızı Alarm Durduruldu!

Meriç ve Tunca nehirleri için günlerdir uygulanan 'kırmızı' alarm durumu, tehlikenin bir nebze hafiflemesiyle birlikte 'turuncu' seviyeye düşürüldü.

Meriç Nehri'nde 1489 metreküp/saniye ile pik yapan nehrin debisi, son ölçümlerde 1225 metreküpe kadar geriledi. Yetkililer, düşüşe rağmen nehir yataklarındaki hareketliliğin devam ettiğini ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.