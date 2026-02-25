onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirlerinde Kırmızı Alarm Durduruldu!

Edirne'de Meriç ve Tunca Nehirlerinde Kırmızı Alarm Durduruldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.02.2026 - 10:20

Edirne’de günlerdir alarm seviyesinde seyreden Tunca ve Meriç nehirlerinden sevindirici haber geldi. Bulgaristan’daki baraj deşarjları, kar erimesi ve yoğun yağışların birleşmesiyle yatağından taşan nehirlerde su seviyesi düşüşe geçti. Tehlike seviyesi 'kırmızı'dan 'turuncu'ya çekildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirleri taşkına yol açtı. Nehirlerde debi düşüşü başladı.

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirleri taşkına yol açtı. Nehirlerde debi düşüşü başladı.

Edirne’de günlerdir alarm seviyesinde seyreden Tunca ve Meriç nehirlerinden nihayet sevindirici haber geldi. Bulgaristan’daki baraj deşarjları, kar erimesi ve yoğun yağışların birleşmesiyle yatağından taşan nehirlerde su seviyesi düşüşe geçti.

Geçtiğimiz hafta zirve noktasına ulaşan su seviyesi nedeniyle tarihi köprüler trafiğe kapanmış, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Ancak son 24 saatlik veriler, nehir debilerindeki düşüşün istikrarlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Kırmızı alarm durduruldu. Tehlike seviyesi 'turuncu'ya indirildi.

Kırmızı alarm durduruldu. Tehlike seviyesi 'turuncu'ya indirildi.

Meriç ve Tunca nehirleri için günlerdir uygulanan 'kırmızı' alarm durumu, tehlikenin bir nebze hafiflemesiyle birlikte 'turuncu' seviyeye düşürüldü.

Meriç Nehri'nde 1489 metreküp/saniye ile pik yapan nehrin debisi, son ölçümlerde 1225 metreküpe kadar geriledi. Yetkililer, düşüşe rağmen nehir yataklarındaki hareketliliğin devam ettiğini ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Sular altında kalan yerleşim alanları böyle görüntülendi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın