onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Akımın En Güzel Videosu: İki Farklı Kuşaktan Öğretmen "Sen Hiç" Akımına Katıldı

Akımın En Güzel Videosu: İki Farklı Kuşaktan Öğretmen "Sen Hiç" Akımına Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.12.2025 - 14:39

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada viral olan 'Bir Adım Öne Çık' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. Genelde ebeveynler ve çocukların dahil olduğu bu akımda, farklı kuşaktan insanların yaşam tarzları karşılaştırılıyor. Çocuklar, kendi çocuklukları ile ebeveynlerinin çocukluklarını karşılaştırmış oluyorlar. Bazı gerçeklerle yüzleşen miniklerin gözyaşlarını tutamadığı da oldu. 

Bu akıma iki farklı kuşaktan öğretmen de dahil oldu. Öğretmenlik mesleğinin ve teknolojinin gelişimi ve değişimi net bir şekilde ortaya konulmuş oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DPjXm...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Karneleri elle doldurduysan bir adım öne çık"

"Karneleri elle doldurduysan bir adım öne çık"

Karnelerin elle doldurulduğu dönemden, kara tahtada ders anlatıldığı yıllara kadar pek çok detayla geçmişe bir yolculuk yaptık. Videoda pek çok kişi kendi çocukluğundan bir parça buldu. Videonun sonunda genç öğretmenin, mesleğe ömrünü adamış meslektaşının elini öpmesi ise beğeni topladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın