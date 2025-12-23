Akımın En Güzel Videosu: İki Farklı Kuşaktan Öğretmen "Sen Hiç" Akımına Katıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DPjXm...
Sosyal medyada viral olan 'Bir Adım Öne Çık' akımına daha önce denk gelmişsinizdir. Genelde ebeveynler ve çocukların dahil olduğu bu akımda, farklı kuşaktan insanların yaşam tarzları karşılaştırılıyor. Çocuklar, kendi çocuklukları ile ebeveynlerinin çocukluklarını karşılaştırmış oluyorlar. Bazı gerçeklerle yüzleşen miniklerin gözyaşlarını tutamadığı da oldu.
Bu akıma iki farklı kuşaktan öğretmen de dahil oldu. Öğretmenlik mesleğinin ve teknolojinin gelişimi ve değişimi net bir şekilde ortaya konulmuş oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Karneleri elle doldurduysan bir adım öne çık"
