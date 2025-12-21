onedio
90'larda Gençlerin Pop Müzik Hakkında Yaptığı Yorumlar Günümüzün Rap Müzik Tartışmasını Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
21.12.2025 - 12:13

90'lı yıllar, pop müziğin altın çağıydı diyebiliriz. Bu dönemin pop şarkıları zamanın ötesine geçti ve bugün hala dinleniyor. hatta yeni nesil tarafından bile seviliyor. Hatta yeni nesil bile bu dönemin pop şarkılarını keşfediyor ve severek dinliyor. Biz o dönemi 'pop müziğin altın çağı' olarak tanımlıyoruz fakat o dönemin gençleri pop müzik hakkında ne düşünüyordu. 

90'lı yıllarda gençlere pop müzik hakkında düşüncelerinin sorulduğu bir sokak röportajı yeniden hatırlandı. Gençlerin söyledikleri, 90'lar pop hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Günümüzün 'rap' müzik tartışmasını hatırlattı.

Günümüzde de benzer bir rap müzik tartışması var bildiğiniz üzere. Pek çok kişi rap müzikte kullanılan sözleri anlamsız, hatta rahatsız edici buluyor. Hatta bir müzik olarak bile sayılmaması gerektiğini düşünenler var. 90'larda da benzer sözlerin pop müzik hakkında söylenmiş olması bir hayli şaşırttı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
