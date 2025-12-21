90'larda Gençlerin Pop Müzik Hakkında Yaptığı Yorumlar Günümüzün Rap Müzik Tartışmasını Hatırlattı

Günümüzde de benzer bir rap müzik tartışması var bildiğiniz üzere. Pek çok kişi rap müzikte kullanılan sözleri anlamsız, hatta rahatsız edici buluyor. Hatta bir müzik olarak bile sayılmaması gerektiğini düşünenler var. 90'larda da benzer sözlerin pop müzik hakkında söylenmiş olması bir hayli şaşırttı.