Bir İçerik Üreticisi Yetişkin İnsanlardan 20'li Yaşlarındaki Gençler İçin Tavsiye İstedi

Pelin Yelda Göktepe
17.12.2025 - 11:13

Gençken, henüz hayat hızlı akıyorken bazı şeyleri fark etmemiz kolay olamayabiliyor. Bu dönemde, Bazı önemli detayları kaçırmak, hatta bazen de görmezden gelmek çok olağan. Çünkü bazı şeylerin değeri elden gitmeden bilinmiyor ya da birçok tecrübe yalnızca deneyimlenerek elde ediliyor. Fakat yaş ilerledikle, tavsiyeye kulak verme durumu giderek artıyor. 

'akturkkburak' isimli içerik üreticisi, yetişkin insanlardan 20'li yaşlarındaki gençler için tavsiyeler istedi. Büyüklerimizin içten tavsiyeleri beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DRZ2J...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Çok çalışın biz el vereceğiz"

İki kişi gençlere, doğru hedef belirleyip bu hedef doğrultusunda çok çalışmalarını tavsiye ederken bir amcadan sağlık tavsiyesi geldi. Gençlikte en çok ihmal edilen şey de sağlık oluyor. Henüz hiçbir sağlık sorunu ile karşılaşmayan gençler sağlıksız besleniyor ya da bedenine dikkat etmiyor. Belli ki bu durumdan muzdarip olan amca gençlere diş bakımlarını ihmal etmemelerini tavsiye etti. Birçok genç tavsiyeler karşısında teşekkürlerini dile getirdi.

Video Editörü

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
